跨年夜北捷42小時營運不收班 22:30後自2捷運站進站免費

再過幾天就要迎接新的一年，不少民眾計畫參加跨年活動，台北捷運宣布，為了配合台北市府前廣場舉辦的跨年晚會，從12月31日上午6時起，連續42小時營運不收班，一路開到明（2026）年1月1日晚間12時；此外為配合散場、疏散人潮，31日晚間10時30分起、到隔天元旦上午6時，只要步行到「台北小巨蛋站」或「南京三民站」進站乘車，車資一律免費。

旅客陳先生說道，「可能免費是其中一個誘因，但我覺得就是可以避開人潮也好。」

旅客張先生表示，「畢竟都願意去跨年的話，其實運動一下也沒有關係。」

由於全國各地跨年活動多，行政院已責成交通部，將在重要交通場站強化安全措施。

交通部綜合規劃司長張垂龍26日時提及，「會對於這種多系統共構的車站，那我們會根據檢討的改善，從北到南來改進。」

另外，台北捷運發生隨機襲擊事件，釀成4死11傷，根據衛福部最新統計，傷者中有1人病況好轉已出院，目前仍有4名傷者收治在一般病房。

旅客戴小姐說：「很感動，就是會有像余先生這樣的英雄挺身而出，就希望之後大家都可以平安健康。」

旅客朱小姐說道，「還有一些受傷的民眾，也希望他們能儘快康復，然後盡快地走出恐懼。」

北捷隨機襲擊事件發生已一週，不少民眾心中留下陰影，可能出現恐慌、不安等情緒，衛福部已擴大啟動「心理健康支持方案」，若因為此事件受到影響，每人有3次免費心理諮商服務，不限年齡，從寬認定適用，方案將持續到明年底。