跨年夜北部多雲有雨「煙火怎看」？氣象專家曝最佳位置

台北101跨年煙火周三（31日）登場，氣象專家林得恩表示，今年跨年台北以多雲短暫雨為主，建議民眾選擇101東側或南側近距離位置觀賞，原則上晴朗時站在上風處畫面最清晰，若遇雨天，近距離比遠處高處更適合。

林得恩今（29）日於臉書發文指出，觀賞台北101跨年煙火時，可依天氣狀況分為兩種情境，沒下雨時，環境風場就變得非常關鍵，包括風向與風速，基本原則是站在「上風處」觀看煙火，畫面最清晰；若位於「下風處」，煙霧容易遮蔽視線。

林得恩預測，12月31日晚至1月1日清晨，台北地區受東北季風影響，中低層風向約為東北風至偏東風，風速介於每秒3至8公尺，煙霧初步判斷將往西南偏西方向飄移，因此最佳觀賞方位建議選在101東側、南側，以及國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處。

若遇雨天，林得恩說，雨水與厚雲層會降低煙火清晰度，特別是高空煙火容易被雲層遮蓋，影響能見度，此時雨勢大小比風向更為關鍵，近距離觀賞比遠處高視角更佳，並建議攜帶雨具以防淋濕。

林得恩指出，依今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬，今年跨年夜至元旦，台北天氣以多雲、短暫雨為主，氣溫約15至18度，他建議民眾選擇101東側或南側的近距離位置觀賞煙火，並攜帶雨具，確保視野清晰、享受跨年氛圍。

