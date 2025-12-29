跨年夜北部多雲有雨！ 「101煙火」最佳觀賞地點出爐

台北101跨年煙火最佳觀賞地點出爐。（圖／台北101）

2026年跨年倒數！其中台北101的跨年煙火備受民眾期待，而氣象專家林得恩分析指出，跨年夜台北發生多雲短暫雨的機會較大，因此建議可以在101的東側、南側，並攜帶雨具、近距離觀賞煙火是最佳的選擇。

針對跨年夜觀賞台北101煙火，台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，可以分成以下2種不同情境。首先，若當天沒下雨，環境風場變得非常關鍵，包含風向及風速，此時站在「上風處」看煙火，畫面最乾淨；站在「下風處」，容易被煙霧蓋住。

廣告 廣告

林得恩預估跨年夜至元旦清晨，台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移。因此最佳的觀賞方位，林得恩直言「以101的東側、南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處」都是較佳選擇。

其次，若當天下雨，雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度。林得恩表示，這時「雨勢大小」比「風向」要來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望。

林得恩續指，根據今（29）日清晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間。最後他建議，觀賞101跨年煙火可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳。

林得恩日前也曾詳細說明跨年夜的天氣，受東北季風增強影響，台灣北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。這波水氣在元旦過後受環境風場調整，降雨將再擴大影響至東部地區；由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對偏低。

氣溫部分，林得恩表示，北部及東北部地區白天高溫略為下降，台灣各地早晚氣溫仍涼。「跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其它地區仍屬多雲到晴天氣，但早晚溫差較大。」至於下波強冷空氣團預估會在元旦後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人