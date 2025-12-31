跨年夜北部恐下大雨！元旦全台急凍「這3天」跌剩7度

生活中心／周希雯報導

2025年即將邁入尾聲，明（1日）迎來全新1年，不少人早已規劃好跨年、元旦行程。不過氣象署指出，今（31日）受東北風影響，晚上體感偏涼，尤其基隆北海岸、大臺北「雨可能下比較久，有局部大雨」，跨年夜外出需多注意。對此，氣象專家吳德榮也提醒，元旦起強冷空氣開始南下，迎來首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地恐跌到7度以下，絕不可小覷。

吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，今晨（31日）中南部仍有較強輻射冷卻，截至5：02本島縣市平地最低溫為台南楠西區11.5度，各地平地最低溫約在12至15度。另據觀測資料顯示，北部、東北部低雲籠罩，伴隨降水回波及降雨；今日東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。

要注意的是，吳德榮示警，明（1日）元旦起強冷空氣開始南下，「氣溫漸降，愈晚愈冷」，首波強烈大陸冷氣團高機率落在週五（2日）至下週日（4日）清晨，將被入冬最強冷空氣籠罩，屆時本島平地最低溫將降至7度以下，寒冷程度「絕不可小覷。」另外，明（1日）、週五（2日）迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率；背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷。

吳德榮指出，首波強烈大陸冷氣團，高機率落在週五（2日）至下週日（4日）清晨。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

吳德榮也說，週六（3日）東半部偶有零星飄雨的機率，不過各地轉晴朗乾冷，下週日（4日）白天至下週一（5日）冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。不過下週一（5日）晚間至下週二（6日）清晨迎風面轉濕、白天起再轉乾，同時還有「強冷空氣」接踵南下，「但強度與時間，無論歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，尚無定論。」

吳德榮示警，下週又有冷空氣南下。（圖／民視新聞資料照）

至於是否有望追雪？吳德榮表示，雖然這波冷空氣比上波強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山(太平、合歡、雪山等)有零星、少量飄雪的機率，1000公尺左右的1000公尺左右的七星、大屯山因氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低、可遇不可求。

原文出處：跨年夜北部恐下大雨！元旦急凍「這3天跌剩7度」專家曝1狀況：可遇不可求

