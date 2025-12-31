跨年夜又溼又冷 注意！醫曝「酒後一狀況」極易失溫增急症風險 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今（31）日跨年夜，不少民眾安排聚會聚餐，送舊迎新，但千萬不要一路喝到掛！天主教耕莘醫院心臟內科主任黃致翰特別提醒，跨年夜受冷氣團影響，天氣溼冷、低溫，寒冷環境本就容易造成血管收縮、血壓上升，若再加上熬夜與飲酒，恐增加心臟病及腦中風等心血管急症發生風險。

根據氣象署預報資料，跨年夜參加跨年活動的民眾不但要攜帶雨具備用，還得適時添衣保暖以免受涼，因為元旦將有強烈大陸冷氣團南下，天氣將明顯轉更冷。

黃致翰說，不少民眾外出跨年、熬夜聚會，常會飲酒助興，酒精甚至會讓人產生「不冷的錯覺」，實際上卻會使血管擴張、體溫快速流失，酒醉後若長時間處於溼冷環境、衣物潮溼或坐臥地面，極易造成失溫，進而引發血壓劇烈波動、心律不整，對心血管疾病患者尤其危險。

心臟病、心律不整、曾中風患者以及高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病族群，黃致翰點名，跨年夜應避免過量飲酒與過度熬夜；中高齡者及有心血管疾病家族史者，也屬高風險族群，更應提高警覺。

黃致翰強調，飲酒後務必注意保暖與安全，外出應穿著防風防雨衣物，避免酒後久坐戶外或直接躺臥地面；返家後應立即更換乾燥衣物、補充溫水並保持室內溫暖。慢性病患者需規律服藥並監測血壓，若出現胸悶、胸痛、心悸、頭暈、呼吸困難或冒冷汗等症狀，應立即就醫。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

