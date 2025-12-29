跨年夜又濕又冷！天氣風險：元旦後低溫下探11度

[Newtalk新聞] 隨著2025年即將結束，跨年夜天氣備受關注，受東北季風增強影響，北東部恐在雨中倒數迎接新年。天氣風險分析師薛皓天指出，元旦起冷空氣再升級，將達冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最冷，北部空曠地區低溫探11度，民眾參與跨年活動務必攜帶雨具並做好保暖準備。





天氣風險說明，今(29)日大環境受高壓迴流偏東風影響，迎風面北部及東部大致呈現陰時多雲，局部地區有短暫陣雨，主要集中在沿海及山區；新竹以南及台東則大致為多雲時晴，僅北部以南山區偶有局部短暫陣雨。氣溫表現上，北部、東北部整日氣溫約在17至22度，中部高溫約23至25度，南部高溫可達25至27度。雖然中南部白天較溫暖，但天氣風險表示，夜間受輻射冷卻影響，日夜溫差明顯，局部地區仍有14至16度低溫出現的機會，早晚外出民眾應特別留意溫差變化。

廣告 廣告





薛皓天指出，今年最後兩天受東北季風增強影響，跨年天氣水氣將明顯增多，苗栗以北及宜蘭轉為陰陣雨，花東為多雲偶有局部短暫陣雨，台中以南則維持多雲到晴。薛皓天進一步強調，其中31日降雨較為明顯，迎風面的北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，「預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生」，建議計畫在北部跨年的民眾務必攜帶雨具。氣溫方面也會隨東北季風增強逐步下滑，北部高溫將降至20度以下，中南部及花東高溫約23至26度，西半部日夜溫差大，夜間局部低溫仍探14至16度。





邁入2026年首日，天氣風險指出，1月1日起冷空氣再增強，苗栗以北及東部陰時有雨，中南部多雲到晴。苗栗以北與宜蘭高溫低於20度，中南部約23至26度。專家薛皓天表示，週四深夜至週五清晨低溫最明顯，北部與西半部空曠處僅11至13度，市區約13至15度。週五（1/2）持續受大陸冷氣團影響，乾冷空氣南下，水氣減少，北部與東部多雲偶雨，新竹以南轉晴。中北部高溫約15度，中南部17至23度，夜間至清晨普遍11至13度，近山區不排除下探5度；薛皓天指出，若台北測站降至12度，恐達強烈大陸冷氣團等級。





天氣風險指出，本週邁入2026年後，1月上旬仍受東北季風影響，期間將有多波冷空氣南下。除本週末冷氣團外，薛皓天表示，下週中後期恐再迎一波冷氣團，強度不排除達強烈大陸冷氣團甚至寒流等級，但預報仍具變數，提醒民眾持續關注最新天氣資訊並做好防寒準備。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

第一屆台灣傑出企藝菁英獎落幕 「德藝獎」評審深受感動與啟發

AI醫師散布訊息亂象 衛福部研擬合法身分揭露機制