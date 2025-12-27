跨年夜吹東北風！ 看101煙火東、北側「煙小」位置佳

氣象專家根據目前天氣預報推測，台北101煙火最佳觀賞位置會在北側以及東側（圖／北市觀傳局提供）





再過幾天就要迎接2026了，很多人期待一年一度的跨年煙火、尤其是台北101的。氣象專家根據目前天氣預報推測，最佳觀賞位置會在北側以及東側，而由於當天可能會下雨、雲霧重，所以在象山方位可能會看不到煙火，通通被雲霧擋住。

一年一度跨年的絢麗煙火，倒數幾天又有新篇章，如果要在北部看，預計跨年夜當天會吹的是東北風，所以在北面這邊市府廣場前來看101煙火，就會是最佳的觀賞位置。在101東北側的松壽廣場公園、忠信廣場，信義安康公園大方向差不多，都會是相對適合觀賞煙火的位置，上風處不會被煙霧擋。

東森氣象顧問鄭哲聖：「12/31到1/1這兩天，都還是受東北季風的影響，它的東北季風進到台北市的時候，風向會比較偏東，所以說，東面跟東北面是比較好的（觀賞位）。」

如果跨年夜跟週六一樣是陰雨綿綿，那更要慎選位置，專家建議，就可以距離101越靠近是越好，就不會被雲霧給擋到，加上放煙火煙更散不掉，遠看101煙火就會變得很不清楚。

東森氣象顧問鄭哲聖：「（當日）上半部可能會有雲霧遮蓋，下半部也許OK，其實天氣大概跟今天（週六）天氣晚上有點類似，不過降雨機率比今天（週六）還明顯，（看煙火）不能站太遠，你站很遠，比如說你在那個象山看就看不太到了，象山那邊可能（看101）都在雲霧裡面，中南部像我們的東北季風進到台灣海峽，到中南部的時候，變成北風了，風從前面吹來還是會有煙，你就站在北面就對了。」

跨年煙火進入倒數，隨著當天天氣、風向預報出爐，也意味著可以開始做功課。要不要帶雨具？要站在哪個方位？先有方案增加觀賞體驗。

