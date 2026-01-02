跨年夜咖啡冠軍男大生遭貨車輾斃！肇事司機下跪求原諒
12月31日晚間，全台民眾歡慶跨年之際，高雄發生重大死亡車禍。高雄前鎮區中華五路與新光路口，晚間6時許發生一起嚴重交通事故。根據民眾行車紀錄器畫面顯示，21歲唐姓男大生騎乘機車，與同方向行駛的大貨車發生碰撞，騎士連人帶車倒地後，隨即遭大貨車後輪輾過，當場失去生命跡象。
警方初步調查，43歲李姓大貨車駕駛當時沿著中華五路北往南方向行駛，疑似雙方未保持安全距離導致事故發生。肇事駕駛經酒測無酒精反應，詳細肇事責任仍待交通大隊釐清。
死者為台南某大學學生，平時熱愛咖啡創作，積極參與咖啡研習社活動。12月初才在校內咖啡手沖比賽中奪得大專組冠軍，過去也曾在相關競賽獲獎，被業界視為咖啡界明日之星。當晚原本與同學相約前往跨年活動，卻在半路遭遇死劫。
隔日上午10時，檢警於殯儀館進行相驗。肇事司機李男早已在館內等候，雙手交疊滿臉自責。當死者母親抵達現場，情緒崩潰需旁人攙扶才能行走，一度拒絕認屍，無法接受愛子成為冰冷遺體。李男見到家屬後當場下跪痛哭，表示自己真的不是故意，也是兩個孩子的父親，看到死者就像看到自己的小孩一樣。儘管肇事駕駛不斷認錯道歉，對痛失愛子的母親而言，仍難以接受這突如其來的噩耗。
