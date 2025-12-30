跨年夜喝什麼最划算？星巴克外送半價、清心奶茶第二杯現折10元

跨年手上飲料不能少，「星巴克」跟「清心福全」推出限時折扣，要喝好喝滿。（星巴克、清心福全供圖）

準備進入跨年倒數，無論你是要參加跨年晚會，還是與三五好友聚會，手上總要有杯飲料助興，「星巴克」和「清心福全」紛紛端出限時優惠，從門市現買到外送、從熱咖啡到經典奶茶通通有折，想省錢又想喝好喝滿，這篇一次幫你整理好。

星巴克：外送限定第二杯半價

星巴克近期推出多款冬季飲品，同步也祭出外送平台優惠。Foodpanda從即日起到2026年1月6日，推出指定飲品「第二杯半價」，包含外送限定的「鹹焦糖風味福吉茶那堤」「焦糖奶香星享那堤」，以及「馥列白」，點購兩杯大杯（含）以上即可享優惠，適合朋友、同事一起點。

星巴克新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」和「焦糖奶香星享那堤」，有外送優惠。（星巴克供圖）

另一外送平台foodomo則從即日起到2026年1月13日，推出「230元雙杯組」，活動期間點購兩杯大杯鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤等指定飲品，即可享限時優惠價。

清心福全：跨年第二杯立折10元

手搖飲「清心福全」也在年末推出暖心回饋。從12月31日起到2026年1月6日止，全台門市推出指定奶茶品項「第二杯立折10元」優惠，兩杯可自由混搭，不限同款。

「清心福全」推出奶茶飲品第二杯折10元優惠。（清心福全供圖）

這次優惠包含「錫蘭奶紅」「椰果奶茶」「珍珠奶茶」與「粉圓奶茶」4款經典人氣飲品，無論是一個人連喝兩杯，或是和親友一起分享，都能彈性選擇，成為跨年夜聚會的小確幸。



