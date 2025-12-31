跨年夜外送暫停！2大外送平台配合北高交管 最早下午2點暫停服務

兩大外送平台foodpanda與Uber Eats宣布，將於跨年期間配合地方政府交管規劃，暫停特定區域的外送服務。（本刊資料照）

今（31）日為2025年最後一天，台北、高雄跨年晚會即將登場，因應大量人潮與交通管制措施，兩大外送平台foodpanda與Uber Eats宣布，將於跨年期間配合地方政府交管規劃，暫停特定區域的外送服務，提醒民眾提早安排餐點或改採外帶自取，以免影響跨年行程。

台北12/31 跨年晚會三階段交通管制（台北跨年晚會官網）

foodpanda表示，為配合跨年晚會周邊道路管制，將於指定時段暫停管制區內的美食外送、生鮮雜貨配送，以及該時段的預訂服務，但「外帶自取」功能不受影響。

台北地區自12月31日18:00起，至元旦凌晨03:00止，依台北市政府公告「台北最High新年城」第三階段交通管制範圍暫停外送。

高雄地區自12月31日14:00起至1月1日凌晨03:00，依高雄市政府公告的2026跨年晚會交管範圍暫停外送服務。

平台也建議消費者可提前下訂，或利用外帶方式因應需求。

Uber Eats表示，將依各縣市政府公告的交通管制時間彈性調整服務，原則上於交管開始前30分鐘，至交管結束期間，暫停管制區域內的外送服務，外帶自取同樣不受影響。Uber也指出，跨年期間整體叫車功能仍可使用，但考量人潮與道路壅塞，建議民眾避免使用提前預訂，改採即時叫車以降低延誤風險。

台北地區自12月31日18:30至1月1日凌晨 03:00暫停管制區內服務。

高雄地區自12月31日14:30至1月1日凌晨03:00暫停服務。

平台同時提醒，若民眾已事先預約行程，建議主動與駕駛聯繫，協調避開交管路段的上下車地點；跨年夜搭車時，也應確認車牌、車型與駕駛身分資訊是否與App顯示一致，以確保乘車安全。

高雄跨年晚會交通管制資訊。（翻攝自高雄跨年晚會官網）

