跨年夜大爆單延誤取餐！北市府要求說明 必勝客發聲明道歉了

連鎖披薩必勝客因跨年夜爆單延遲出餐，引發消費者不滿。北市府主任消保官林傳健指出，業者延誤取餐已明顯違約，《民法》上可要求損害賠償，市府將請必勝客說明事件始末，並提出補賠償方案。對此，必勝客今（2日）發出道歉聲明，承諾將優化訂餐及出餐流程，並協助消費者妥善處理。

下午取餐晚上才給餐 差點要在必勝客跨年

近日多名網友發文抱怨，跨年夜（2025年12月31日）線上訂購必勝客披薩，卻無法如期取餐。有人表示，當晚到店取餐發現門市擠滿等候人潮，明明已經晚上8點多，卻聽到店家在叫下午4點的訂單；有人到晚上10點終於等到7點50分的餐點，只能苦笑差點要在必勝客跨年；甚至有人等了2個多小時拿到冷掉的披薩，抱怨現場還不給退單。

延遲取餐已明顯違約 可要求解約或補賠償

對此，北市府主任消保官林傳健指出，消費者在APP選擇取件時段完成預訂，就代表必勝客承諾接單，若未依約定時間提供商品，《民法》上已構成「給付遲延」，明顯違約。

上述情況下，消費者除了可以要求必勝客繼續履約，還能視情況主張解除契約，或向業者請求因遲延造成的損害賠償。林傳健提醒，跨年等重大節慶訂單量暴增，業者應審慎評估出餐能力，避免影響消費者權益與自身商譽。民眾若有糾紛，可向各縣市消保機關申訴。

林傳健表示，北市府會請必勝客說明事件始末，並提出適當補賠償方案。

必勝客發聲道歉滅火 承諾民眾將妥善處理

針對風波，必勝客回應「感謝消費者對必勝客美味披薩的支持，跨年期間大量訂單瞬間湧入，導致部分訂單出餐有所延誤，對於造成消費者不便，深感抱歉」，承諾未來將持續優化訂餐及出餐流程，並協助消費者妥善處理。

