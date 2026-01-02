跨年夜大爆單致延誤取餐違約 必勝客致歉了

▲必勝夜跨年夜爆單！民怨等4小時披薩還沒來還不能退單，必勝客致歉承諾將優化流程。（示意圖，非文中提及店家／翻攝自GoogleMaps）

[NOWnews今日新聞] 跨年夜待在家叫披薩，卻苦等2到4小時還拿不到，引起民怨，更有網友表示，自己差點就在門市門口倒數跨年，台北市政府主任消保官林傳健對此表示，消費者在App選取件時段完成預訂，就等於業者承諾接單，若未依約定時間提供商品，已構成《民法》上的「給付遲延」，明顯違約！針對此消費糾紛，業者必勝客緊急發聲明致歉，並承諾未來將持續優化訂餐及出餐流程。

有網友在社群平台Threads上發文指出，2024年跨年夜當天，選擇提前透過App或線上系統預訂披薩，沒想到晚上8點到店要取餐時，發現門口擠滿至少20多人，甚至還在叫號4點的訂單，讓他相當傻眼，也有人說他原訂7時50分取餐，硬是等到晚上10點才拿到苦笑「差點以為要在必勝客跨年」，現場大排長龍，連想取消也要排隊，但最後卻遭店家告知不准退單，引發不滿。

對此，台北市政府主任消保官林傳健表示，業者已構成《民法》上的「給付遲延」違約，因當消費者在App選取件時段完成預訂，就等於必勝客承諾接單，消費者除了可要求繼續履約，還能視情況主張解除契約，或向業者請求因遲延造成的損害賠償，同時提醒業者，在跨年等重大節慶訂單量暴增，應審慎評估出餐能力，避免影響消費者權益與自身商譽。若有糾紛，可向各縣市消保機關申訴。

必勝客則回應，感謝消費者對必勝客美味披薩的支持，跨年期間大量訂單瞬間湧入，導致部分訂單出餐有所延誤，對於造成消費者不便，深感抱歉，承諾未來將持續優化訂餐及出餐流程，並協助消費者妥善處理。

