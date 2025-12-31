跨年夜大雨攪局！元旦曙光平地這裡就能看 氣象署曝最佳觀賞點

〔記者林志怡／台北報導〕今天是2025年最後一天。中央氣象署指出，受到東北季風影響，今日中部以北、宜蘭地區普遍僅14至17度左右，且北台灣濕涼有雨，感受會更加寒冷，中南部地區天氣則相對穩定，但山區雲量也偏多，並偶有零星短暫雨，跨年夜看煙火建議選擇東北季風上風處，觀賞元旦曙光的地點則以中南部平原地區、金門、澎湖等為佳。

中央氣象署預報員謝佩芸指出，今日台灣周邊受到東北季風影響，且北方冷高壓蓄勢待發，預計從元旦起影響台灣，因此今日迎風面的北部、東半部地區雲多，且北台灣容易有雨，基隆北海岸、東北部、雙北山區有較明顯且持續雨勢，需注意局部大雨。

此外，今日桃竹苗地區、花蓮、台東局部地區雲多、有零星降雨，但雨時相對不長，中南部地區天氣相對穩定，山區雲量偏多，偶有零星短暫雨。

謝佩芸說，今日中部以北、宜蘭地區普遍14至17度左右，民眾外出活動務必準備防風、保暖的外套，中南部感受則相對溫暖，白天有機會達到24、25度，但入夜後各地都會有明顯的涼意，尤其跨年夜後，氣溫將迅速下滑，元旦白天也不會明顯回升，甚至越晚越冷。

因此，明日若想追曙光，謝佩芸建議，想看曙光以中南部平原地區、金門、澎湖等為佳，今晚至明晨桃園以北、東北部地區雲量明顯偏多，想看到曙光的機率偏低，東半部地區與部分高山地區降雨雖相對不明顯，但雲量仍偏多，看到曙光的機會中等。

謝佩芸也提醒，明起影響台灣的大陸冷氣團在週五(2日)、週六(3日)影響最明顯，且雖週日(4日)白天氣溫略有回升，但下一波冷空氣將接續來襲，目前預計可達到大陸冷氣團等級，下週一(5日)氣溫會再度下滑，民眾務必注意保暖措施。

