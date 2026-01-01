跨年夜天人永隔 阿嬤載孫「差3分鐘就到家」被大貨車撞死
台中市北屯區跨年夜發生一起死亡車禍，昨（12/31）傍晚5時43分，64歲蔣姓婦人騎乘機車，載著剛補習下課的8歲孫子與5歲孫女返家，行經廍子路與軍福十三路口時，遭23歲梁姓男子駕駛的大貨車撞擊，蔣婦不幸遭車輪輾壓，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，兩名年幼孫子女則僅腿部輕微擦傷，幸運生還。
台中市消防局獲報後，立即派遣東山分隊趕赴現場救援，祖孫3人均被送往台中市立醫院救治，但蔣婦因傷勢過重回天乏術。警方初步調查，蔣婦與大貨車當時同在路口停等紅燈，綠燈亮起後起步行駛，卻遭準備右轉的大貨車從後方撞上，確切肇事原因仍待進一步釐清。
家屬悲痛欲絕，蔣婦女兒今（1/1）日哽咽表示，母親平時擔任鄰長，熱心公益，也經常投入宮廟活動，個性開朗、人緣極佳。事發前，母親才對她說「會順便買晚餐，一起吃飯跨年」，沒想到卻在距離住家僅約3至4分鐘路程的地方發生意外，讓全家人無法接受，「看到媽媽上半身被車輪輾過，我心都被掏空了」。
家屬目前已前往崇德殯儀館處理後事。蔣婦女兒也指出，截至目前尚未接獲肇事司機梁男主動聯絡，對方也未前往靈堂上香致意，家屬現階段僅希望盡快辦妥後事，送母親走完人生最後一程。
警方表示，本案已報請台中地檢署相驗死因，後續將依過失致死罪方向偵辦，全案仍由轄區第五分局持續調查中。
