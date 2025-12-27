跨年夜天氣出爐！北台又濕又冷 元旦後又有強冷空氣報到

跨年元旦天氣出爐，一定要注意保暖。圖／攝影劉耀勻

中央氣象局指出，今天（27日）大陸冷氣團逐漸減弱，各地低溫約12至16度，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度。氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文提醒，跨年夜（31日）東北季風又會增強，元旦過後會有強冷空氣，有機會達到寒流等級，而且想要看見第一道曙光的機率不高。

林得恩指出，跨年夜天氣受東北季風增強影響，北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。這波水氣，元旦過後，因為環境風場調整緣故，降雨將再擴大影響至東部地區；由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對是偏低的。

一週降雨趨勢。圖／中央氣象署

受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫略為下降，台灣各地早晚氣溫仍涼。整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其它地區仍屬多雲到晴天氣，但，早晚溫差較大。下波強冷空氣團，預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級！

一週溫度趨勢。圖／中央氣象署

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文說明，明天（28日）冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。後天週一（29日）各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。



