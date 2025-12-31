跨年夜天氣如何？哪裡能看到第一道曙光？氣象專家提醒「2地區」民眾帶雨具

2026年第一天，北部及東半部天氣可能不佳。 圖：天氣風險粉專

[Newtalk新聞] 今晚是跨年夜，天氣風險公司分析師薛皓天表示，晚間的跨年時段，桃園以北及宜花為陰雨綿綿天氣，明起強烈大陸冷氣團影響，各地低溫將逐漸明顯，請多加保暖。

薛皓天表示，今日維持東北季風環境，苗栗以北及東部雲量較多，大致為陰時多雲局部有短暫雨天氣，迎風面地區降雨會稍明顯，目前東北角累積已超過大雨等級，隨時間通過，預估今日東北角地區局部有大雨至接近豪雨等級降雨。氣溫方面，清晨受輻射冷卻影響，嘉義竹崎鄉出現10.9度、台南楠西區出現10.7度低溫，其餘各地低溫落在11~15度。白天起中南部地區回升較明顯，中北部及東北部仍偏涼，高溫約20度或以下，台中以南高溫約22~26度，越往南越溫暖。晚間的跨年夜各地會明顯降溫，低溫約落在12~15度，西半部地區受輻射冷卻影響導致日夜溫差較大。

至於晚間的跨年時段，薛皓天提醒，桃園以北及宜花為陰雨綿綿天氣，請北部及宜花地區出門跨年的朋友要攜帶雨具；竹苗地區為多雲時陰天氣，可能有局部飄雨機會；中部以南及台東大致為多雲到晴天氣。加上各地夜間低溫明顯，外出跨年也要多加保暖。

薛皓天指出，明天2026的第一天，東北季風強度會增強為強烈大陸冷氣團，迎風面中北部及東部雲量仍多，若要想去迎接第一道曙光的機會低，中部以南地區大致為晴到多雲，較有機會看到新年第一道曙光。天氣方面，苗栗北部及宜花地區維持因局部有短暫陣雨天氣，台中以南及台東為晴到多雲天氣，不過各地山區局部仍有短暫陣雨發生。另外因水氣夠且氣溫夠低的話，不排除2000公尺以上高山在週四至週五這段時間有零星降雪機會。氣溫方面:苗栗以北及宜蘭高溫約17~18度，中部及花蓮高溫約21~22度，南部及台東高溫約23~25度。週四深夜至週五清晨會有明顯低溫發生，預估北部空曠處、近山區及西半部有10~13度低溫，其餘地區低溫約12~14度。

週五和週六受強烈大陸冷氣團影響，東北部及東北部維持陰時多雲局部有短暫陣雨天氣，降雨仍較分布在迎風面北部及東北部地區；到了週六水氣減少北部及東部大致為陰時多雲天氣，高山在週五有機會降雪。

到了週日冷氣團減弱，各地天氣轉好，迎風面東半部為多雲時晴天氣，其餘地區大致為晴天。雖然白天氣溫回升有陽光露臉，不過冷空氣持續影響下仍會稍感冷意。苗栗以北及東北部高溫約20度左右，台中以南高溫約20~24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11~14度低溫，其餘地區低溫約13~15度。

下週一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣團等級，迎風面北部及東部將再轉為陰陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲。下週二起冷空氣強度會明顯增強，預報有機會達寒流，可能持續影響至下周五，不過下週三至周五受乾冷空氣影響各地大致為晴時多雲天氣。下週五冷空氣強度將減弱，不過其強度仍可維持大陸冷氣團等級。從預報上來看至1月中旬預報氣溫都偏低，而且長時間都可達冷氣團等級，更有局部達寒流機會，請大家要做好防寒準備。

