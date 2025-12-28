跨年夜天氣急轉直下！元旦冷空氣「強度達顛峰」 這2地迎曙光最佳

生活中心／黃依婷報導

天氣變化將發生在週三跨年夜，元旦當天北部、東半部陰雨天氣。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至21度，中南部及花東約23至24度，早晚天氣仍涼，桃園以北、花蓮地區及竹苗山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象粉專也提醒，跨年夜冷空氣的影響將達到最強。

天氣分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，2025年進入最後倒數，台灣的天氣也呈現出冷暖交替的顯著變化。今日原本籠罩全台的大陸冷氣團已明顯減弱，各地氣溫開始回升，北台灣與宜蘭的高溫回升至20度左右，中南部與花東地區則更為溫暖，預期可達24至26度。南來水氣也有減弱趨勢，除了基隆北海岸、大台北山區與東半部有零星短暫雨外，其餘各地為多雲的天氣。

廖于霆提到，回暖的趨勢將在週一達到巔峰，屆時全台天氣最為穩定，陽光露臉的機會也最高，中南部及東南部可見陽光，是跨年夜前最後的洗衣曬網好時機，轉折點將從週二開始出現，隨著東北季風增強，北台灣雲量增多並轉為局部有雨，氣溫也開始由北往南逐步下降。

廖于霆表示，最關鍵的天氣變化將發生在週三跨年夜，強度不排除達到大陸冷氣團等級，跨年夜倒數時各地低溫15到17度，且伴隨水氣影響，北部與東半部將呈現濕冷狀態。元旦當天冷空氣的影響將達到最強，且北部與東半部因雲層厚實且有局部降雨，見到元旦日出的機率較低。

廖于霆指出，中南部與台東地區見到曙光的機率較高，但清晨氣溫極低，部分平地低溫可能下探14到15度。元旦過後的週五至週六，受乾冷空氣與輻射冷卻雙重影響，全台清晨依舊寒冷，直到週六白天冷氣團才會逐漸減弱。

