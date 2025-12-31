跨年夜天氣曝光！降溫趨勢明顯、北部水氣多 氣象署揭最冷時間點

即時中心／高睿鴻報導

今（2025）年已經進入倒數計時，許多民眾今（31）晚都可能外出參加跨年活動，因此天氣狀況備受關注。氣象署預報中心技正謝佩芸今早說明，北台灣白天氣溫已在下滑，高溫也僅有18度左右；中南部稍微暖和，約有24、25度高溫。入夜之後也不會特別冷，但會有些涼意，她指出，中部以北可能會剩14至17度；且沿海及空曠地區風力較強、迎風面地區偏濕，體感可能會更冷一些，因此還是要準備防風外套及保暖措施。

謝佩芸說，今年最後一天受東北季風影響，北部及東北部天氣較濕涼，因此若要外出參加活動，應攜帶雨具備用。相較之下，她認為其他各地天氣更穩定一些，但入夜之後，夜間都會有涼意；且沿海及空曠地區風更大，所以各地朋友參加跨年活動，都要記得準備防風跟保暖衣物。

氣象署預報中心技正謝佩芸。（圖／民視新聞）

她接著表示，預計跨年以後、也就是從2026年元旦開始，將有新一波強烈的大陸冷氣團逐漸南下，將顯著影響台灣天氣。謝佩芸直言，1月2日、3日可能就是天氣最冷的時候，提醒大家預先做好保暖防寒措施。除了冷高壓南進台灣，她也提到由於東北季風吹拂，迎風面的北部、東部雲量較多，尤其北台灣可能容易下雨。

從預測雨量圖來看，謝佩芸判定，桃園以北、宜蘭地區較容易持續下雨；尤其基隆北海岸、東北部、雙北山區雨勢更為明顯，應特別留意可能出現局部大雨。至於桃竹苗地區、花蓮到台東的局部地區，也是雲量較多，但降雨時間比較短，偶爾可能出現現局部或零星降雨。中南部則是較為穩定，唯獨山區雨量偏多，可能會有些零星短暫雨。

謝佩芸續指，到了1月2日週五，北部、東部還是會有局部短暫雨；尤其桃園以北跟東北部地區，下雨機率比較高，其他地方天氣則是相對穩定。1月3日以後，水氣則會逐漸減少，因此西半部地區、大台北的西側、桃園以南等地，週六之後的降雨狀況會明顯緩和；東部降雨也會變少。

回到氣溫方面，謝佩芸強調，之後的氣溫只會一路下降，不會再有明顯回升；不僅今天會越晚越冷，且1月2日各地溫度，也會持續下探；「尤其是到週六清晨的這段時間，將會是最寒冷的時候，提醒大家一定要注意保暖」，她說。直到1月4日以後，謝佩芸表示，這波強烈冷氣團將衰弱一些；但5日之後，又可能有下一波冷空氣影響，預計北台灣氣溫又將下滑。

