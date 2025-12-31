跨年夜婚變！《大學生》人氣網紅Nina與CEO尪6年婚姻告終

人氣網紅Nina與CEO先生小新（曾惠新）宣布6年婚姻告終。（圖／攝自IG@helloguitar、IG@ninaxxya）

因《大學生了沒》成名而轉為人氣網紅Nina（曹婕妤），2019年2月西洋情人節宣布和CEO先生小新（曾惠新）結婚，原本這段相差10多歲的感情十分幸福，但不久前被網友發現夫妻社群零互動，離婚傳言因此四起，不料，31日的跨年夜，兩人聯合發聲，證實6年婚姻畫下終點。

Nina和小新31日在社群共同發出聲明，強調以「雙親共育的鳥巢方式」來守護家人，並表示，「在相識至今的八年多歲月裡，我們攜手走過人生許多重要的時刻。回首這段共同努力、彼此扶持的成長歷程，我們始終心懷感謝，並將這份回憶溫柔珍藏。在充分溝通與深思熟慮後，我們以和平且理性的方式，為婚姻關係劃下句點」。

Nina和前夫小新強調，雖然法律上的身分轉變了，但愛與責任始終如一，仍互為彼此的緊急聯絡人。未來只有「我們家」，永遠都待在最熟悉的家，此外，「今年聖誕夜、跨年夜，以及即將到來的小年夜與除夕夜，我們一家四口都準備了最愛的火鍋圍爐團聚，無論是全家一起出遊或是溫馨團圓」。

未來，重要時刻都將共同參與、全心陪伴；誠摯懇請外界給予平靜的空間，我們將不再對細節做回應。謝謝大家的理解與祝福。願我們在 2026 年，都能在各自的位置上，成為更成熟、也更溫柔的大人。

