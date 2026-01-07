跨年夜嫌鞭炮吵！高雄男掏槍傷鄰一度無保請回 檢抗告成功更裁羈押

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

高雄市一名49歲劉姓男子，因不滿鄰居跨年夜施放鞭炮過於吵雜，竟當街掏出改造手槍朝人群連開4槍，造成2人受傷。警方依殺人未遂等罪嫌將他逮捕送辦，高雄地檢署複訊後聲請羈押，不過高雄地方法院日前裁定無保請回。檢方不服立即提起抗告，高雄高分院撤銷原裁定發回更裁，劉男昨（6）日到案後，法院當庭裁定羈押禁見。

高雄一名劉姓男子因不滿跨年夜施放鞭炮過於吵雜，當街掏槍朝人群連開4槍。（圖／翻攝Google Maps）

雄檢指出，去年跨年夜晚間11時30分左右，高雄市三民區金獅湖一帶突然傳出槍響。劉男疑因不滿鄰居施放鞭炮聲過大，與田姓男子及黃姓女子爆發口角，雙方爭執逐漸升高。衝突過程中，劉男當街掏出改造手槍朝對方連續射擊，田男胸部與小腿中彈，黃女則手指受傷，傷者緊急送往高雄榮總救治，所幸經手術後脫離險境。

警方獲報趕抵現場後，立即將劉男逮捕，並依殺人未遂及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送偵辦。檢方複訊後向法院聲請羈押，但法官認為劉男已坦承犯行、槍枝也已查扣，元旦當天裁定無保請回。對此結果，檢方認為裁定認事用法有誤，火速補強事證並提出抗告。二次羈押庭於昨晚召開後，法院改裁定劉男羈押禁見。

