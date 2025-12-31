跨年夜宣布離婚！40歲女星證實斬斷10年婚姻 震撼原因公開了

娛樂中心／蔡佩伶報導

40歲日本知名聲優日笠陽子在2015年成為人妻，沒想到今（31日）跨年夜拋出震撼彈，宣布離婚的消息，而粉絲們也對於她斬斷10年婚姻感到震驚。

日笠陽子在社群中發布離婚聲明，透露雙方考慮未來的發展後，決定跟前夫走向各自不同的人生方向，此外，日笠陽子也在聲明中感激至今所遇到的人事物，更感謝大眾對她的支持。

最後，恢復單身的日笠陽子承諾未來會繼續努力，希望所有人能夠繼續支持她，其實，日笠陽子出道近20年，在日本聲優界頗有知名度，演出作品包括替動漫《K-ON！輕音部》秋山澪，《咒術迴戰》庵歌姬、《我的幸福婚約》第二季中的久堂葉月等角色配音。

日笠陽子宣布離婚。（圖／翻攝自日笠陽子IG）

