跨年夜市府周邊4站「少約1.3萬人次」 北捷全線爆量破237萬人次

台北市跨年晚會今天（12／31）登場，不少民眾下班也趕去進行各種跨年活動，台北捷運公司公布今日運量，至今天晚間9點，捷運全線總運量約237.2萬人次，較去年跨年平均運量增加約3萬人次。不過，似乎也有人是遠離北市跨年晚會區域，台北市政府的周邊4站，下午4點起統計，較去年減少約1.3萬人次。

今年跨年晚會，由於北部天公不作美，從白天就開始下雨，到晚間仍有部分雨勢，市府周邊4站市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山，從下午4時到晚上9時，運量11.7萬人次，較去年跨年同時段運量減少約1.3萬人次。

針對跨年晚會疏運，北捷表示從31日6時起營運至元旦24時（小碧潭支線及新北投支線除外），連續42小時營運不收班，而今天晚間10時30分至清晨6時，北捷也祭出，從南京三民、小巨蛋進站，搭捷運免費，台北大巨蛋也有免費接駁車直達南京三民。

