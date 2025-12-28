跨年夜恐急凍！元旦最冷 專家：低溫下探「這數字」

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今日在臉書發文指出，大陸冷氣團減弱，偏東風影響下，週日、週一天氣回暖、降雨減少。北台灣高溫回升至20度左右，中南部與花東可達24至26度。回暖高峰落在週一，是跨年夜前最穩定的一天。不過週二起東北季風增強，氣溫轉降；週三跨年夜恐有大陸冷氣團等級冷空氣，各地低溫15至17度，北部與東半部濕冷。元旦清晨部分平地低溫下探14至15度。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今日在臉書發文指出，隨著影響台灣的偏東風逐漸增強，週日、週一全台氣溫明顯回升，降雨情況也同步減少，短暫迎來較為穩定、舒適的天氣型態。

廖于霆表示，原先籠罩全台的大陸冷氣團已於今日顯著減弱，各地氣溫開始回升。北台灣與宜蘭白天高溫回升至約20度，中南部與花東地區則相對溫暖，高溫可達24至26度。隨著南來水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星短暫雨，其餘地區多為多雲天氣。

本週台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

展望未來一週天氣變化，廖于霆指出，回暖趨勢將在週一達到高峰，屆時全台天氣最為穩定，也是陽光露臉機會最高的一天。北部及東北部高溫約21至22度，中部23至24度，南部與東南部則可達25至27度，可說是跨年夜前最後適合洗衣、曬被的好時機。

不過天氣轉折將從週二開始出現。廖于霆分析，隨著東北季風增強，北台灣雲量逐漸增多，並轉為局部短暫降雨，氣溫也將由北向南逐步下滑。最明顯的變化預估落在週三跨年夜，冷空氣強度不排除達到大陸冷氣團等級，各地低溫將降至15至17度，加上水氣影響，北部與東半部將出現濕冷天氣型態。

接著，廖于霆推測，進入2026年元旦當天，這波冷空氣影響達到最強。北部與東半部因雲層厚實且有局部降雨，迎接元旦日出的機率偏低；中南部與台東地區則相對有機會見到曙光，但清晨氣溫偏低，部分平地低溫恐下探至14至15度。

本週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

最後，廖于霆提醒，元旦過後至週五、週六，受乾冷空氣及輻射冷卻影響，全台清晨仍偏寒冷，直到週六白天冷氣團才會逐漸減弱。





