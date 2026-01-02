跨年夜惡意加料！莊家班雙北10店遭倒異物恐嚇 3嫌收押禁見

連鎖麻油雞莊家班近日遭不明人士闖入，惡意倒入砂糖、芥末等異物，造成民眾恐慌。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 連鎖麻油雞品牌近日驚傳食品恐嚇事件！「莊家班」雙北多家分店在跨年開業期間，頻遭到不明人士惡意傾倒異物，造成民眾恐慌。警方獲報後將落網的3人經檢方聲請羈押禁見獲准。經查3人落網時供詞不一、手機均恢復原廠設定，引起檢警懷疑。

北部知名連鎖麻油雞品牌「莊家班」於去年31日跨年夜傍晚期間遭不明人士闖入破壞。據了解，3名男子在開業時間分頭前往雙北地區10家分店，並趁店員不注意時，將砂糖、芥末等異物倒入店內湯鍋後迅速逃離，嚴重影響食品安全並造成民眾恐慌。警方指出，莊家班在新北市蘆洲、中和、淡水，以及台北市文山、北投、士林等地共10家分店都接連受害，所幸未造成顧客實際食用。

雙北警方接獲報案後，立即組成專案小組，並報請新北地方檢察署檢察官指揮偵辦。警方於案發後3小時內，分別在淡水及台北市地區拘提21歲謝姓男子、25歲李姓男子及22歲江姓男子到案。3人到案後供詞不一，警方查證後發現相關說法均與事實不符。警方另發現，3人落網時手機均已恢復原廠設定，疑有湮滅證據之虞，懷疑案情不單純。

檢方訊問後認定，3人均涉犯刑法恐嚇危害安全、毀損及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，且犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、 證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

