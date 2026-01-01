跨年夜惡搞「加料」！麻油雞名店遭恐嚇 警3小時逮3嫌
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
跨年夜本該熱鬧歡慶，雙北卻驚傳食安恐嚇事件。知名麻油雞名店莊家班多家分店，遭不明人士闖入「加料」，有人趁店員不注意，將砂糖、芥末丟進湯鍋後迅速逃離，讓店家與消費者人心惶惶。
警方調查發現，3名年輕男子在跨年夜傍晚分頭行動，短時間內對蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10家分店下手，手法一致，明顯經過分工策畫。雙北警方獲報後立即組成專案小組共享情資，展開追查。
不到3小時，警方陸續在淡水、中和與台北市區逮捕21歲謝男、25歲李男與22歲江男。3人到案後說詞反覆，警方認定其行為已造成食安恐慌，恐嚇意圖明確，已依恐嚇危害公共安全、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續追查是否另有共犯或幕後指使者。
◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！
更多FTNN新聞網報導
跨年夜悲劇！高雄貨車輾斃機車騎士 駕駛崩潰：已經開很慢了
亞大女大生跨年日斷魂！騎車「載同學吃午餐」遭貨車慘撞 校方悲慟證實
又有食安意外！7人吃台中港式餐廳「5人腹瀉」 2歲童染沙門氏菌住院8天
其他人也在看
高雄跨年夜不平靜！醉男連開4槍傷2人 13分鐘傳2火警「疑放煙火惹禍」
【緯來新聞網】才剛迎接2026，然而高雄新的一年卻不平靜，跨年夜發生槍擊案，一名劉姓男子不滿鄰居放鞭緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
莊家班跨年夜10分店遭加料恐嚇 警速逮3怪男移送地檢署
【緯來新聞網】新北市與台北市警方於12月31日傍晚接獲通報，連鎖麻油雞業者「莊家班」旗下10間分店湯緯來新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 2
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 32
一頁式詐騙廣告金主曝光 竟是14家物流公司｜#鏡新聞
許多民眾被一頁式廣告吸引下單，最後卻被騙。刑事局中部打擊犯罪中心，持續追查發現這些一頁式廣告，竟然是國內物流公司付的廣告費。警方拘提14家業者到案，他們才坦承是幫境外公司找廣告平台並且繳付2億多元費用，因此也成為詐騙案幫凶，警方依法將人送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 48
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 3
鳳梨彩球遭扯下亂扔 水果店"祭懸賞"抓凶手
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導許多店家開幕營業時，都會掛上２顆紅色鳳梨形狀的裝飾品，象徵好運旺旺來，祈求生意興隆，不過在新北市三重地區，就有一間新開幕的水果店，鳳梨彩球被人無故扯下、隨意扔棄，店家氣得把監視器畫面PO上網，祭出紅包懸賞，要找出破壞的民眾。人行道上，兩名男子有說有笑的經過店門口前，走著走著，右邊的黑衣男子突然伸手，把頭頂上的紅色彩球扯下來，連看都不看，就直接往旁邊隨手一扔，當成垃圾在丟，但這可是店家用來慶祝店面開幕的裝飾品，意義非凡。民視記者洪巧璇：「這間水果店才剛開幕兩個月，原本在招牌上面掛了兩顆鳳梨彩球，沒想到卻被民眾扯了下來，現在只剩一顆，孤零零的掛在招牌上面。」新北市三重的這間水果店今年10月才開幕，掛鳳梨是取台語諧音旺來，希望好運旺旺來，結果無緣無故被扯掉，民俗專家就認為，這對店家來說是大忌。手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）遭毀損店家：「就是覺得很莫名其妙，我一開始以為是風吹的，是人為的我就很生氣，無聊吧就去扯它，沒有一定要追究啦，我是希望他可以本人來道個歉。」民眾雖然只弄壞一個，但傳統民俗喜歡雙數，寓意好事成雙，民眾恐怕得要賠給店家兩個，或是雙數才有誠意。民俗專家廖大乙：「鳳梨把它抓下來就是代表這是壞彩頭，多帶幾顆兩顆四顆掛回去，讓他（店家）可以好彩頭啦。」律師周雅文：「扯下之後該裝飾品，已經無法再使用的話，恐怕會構成毀損罪如果不構成毀損，但是如果有髒污需要清潔的話，也可以透過民事訴訟來求償清潔費用。」手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）民眾路過，無聊扯下鳳梨彩球，雖然無傷大雅，但被這麼一扯，對店家來說恐怕是好彩頭變成觸霉頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭 更多民視新聞報導屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
直播/迎接2026！大雨中台北101跨年煙火秀隆重登場
台北101一年一度的跨年煙火秀於跨年夜隆重登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，展現台灣在國際舞台上的自信與創新，煙火秀全長360秒，與去年相同，但首次採用義大利進口的「低煙煙火」，更環保且減少對空氣的污染。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
勞保局發錢了！ 一早入帳6筆 最高可領近10萬元
2025年即將畫下句點，勞動部勞工保險局也在年終最後一天送上「現金紅包」。根據勞保局行事曆，今（31）日一早同步撥付6項給付，涵蓋勞工與國民年金多項補助與年金，只要符合資格，款項將直接入帳，讓不少民眾在年底前「有感進帳」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡
南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導台南一對同居的大齡情侶，30日上午在住家起口角，46歲男友竟然拿鹽酸潑59歲的女友，之後跑到房間內反鎖，拿刀自殘。鄰居聽到有人大喊救命，趕緊報警，警方獲報到趕到現場，將先女子送醫，再破門進入房間，男子已經倒臥在血泊之中，送醫不治。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）兩名熱心的鄰居帶著孫姓女子搭乘電梯下樓，孫姓女子疲憊的靠在電梯玻璃上，可以看到她的額頭和右手有明顯的血跡。才走出電梯，警方已經趕到，將她送上救護車，就在幾分鐘前，她遭到男友攻擊。熱心鄰居表示，「聽到有人在喊救命，找了一個人跟我一起上樓看，發現孫小姐頭髮亂成一團，說被人潑強鹼，我問她是誰，她就說是她男朋友。」而男友潑鹽酸之後，跑回房間把房門反鎖，警方進入屋內敲門，都沒有反應，只好破門而入，發現人倒臥在地板的血泊之中，已經失去生命徵象，腹部還插著一把刀。台南市警察局第一分局副分局長李沐宸表示，於30日10時許接獲報案，指稱本市東區崇德路一處民宅有一名女子受傷並呼喊救命，警方獲報後立即派員趕赴現場處理。員警到場時，發現一名女子疑似遭不明液體潑灑，隨即協助送醫救治；另於現場屋內發現一名受傷男子，經送往成大急救無效。初步了解，本案疑似涉及男女間口角糾紛，確切案情及相關細節仍待進一步釐清，已依法完成相關處置程序，並報請檢察官相驗。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）情侶喋血案就發生在台南市東區一棟大樓，警方調查，房子是59歲的孫姓女子所有，孫姓女子離婚，育有一女，與46歲同樣也離婚的蔡姓男子，多年前在餐廳工作而結織，進而交往同居，鄰居說兩人經常出雙入對，感情很好，發生這種事很意外。趕來認屍的死者兒子則說，「很驚訝！跟我爸已經沒住一起很久了，沒有看他們在一起過，也沒聽他說過，我也不認識阿姨，因為我也很久沒有跟他們聊過天了。」女方頭、頸、背部和手都遭到鹽酸灼傷，目前仍在燒燙傷加護病房治療。雙方究竟為了什麼事起衝突，警方還要再釐清。原文出處：台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡 更多民視新聞報導同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光台南姊弟戀爆激烈衝突 男友「潑鹽酸、自傷」釀死傷高雄市長最新民調！柯志恩若對決「這人」輸最慘 本人出面回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪
中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，認為檢察官所提證據不足證明馬英九等3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，因此判決無罪。可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 429
張文攻擊影片男留言「刀不夠利」 北檢火速起訴、從重量刑
這個月19日晚間，台北捷運台北車站及中山站，發生張文隨機攻擊事件，陸續也有不少民眾在臉書留言，涉犯恐嚇公眾安全罪，被警方逮捕法辦，一名林姓男子在攻擊事件發生後，於網路留言「爽！這是開始而已」等，今（31）日台北地檢署火速將林姓男子起訴，並建請法官從重量刑。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
曾提醒科技監控！ 前鄉長涉貪「遭判499年」疑棄保潛逃
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強，因為涉入129件收賄案，一審被重判499年，二審開庭時，人沒到場，疑似棄保潛逃，原來他早就搭機前往香港，這個案子，8月一審宣判時，檢察官就已經提醒法院，應加強科技設備監控，如今人卻跑了，民眾質疑，法官的防範作為，是不是應該積極一點。舉起鏟子主持鄉公所辦公廳舍動土典禮，他是苗栗三灣鄉前鄉長温志強，因為涉及收賄1289萬元，包含工程與人事在內總共有129件，一罪一罰累加刑期，一審依貪污罪判刑499年2個月，上訴二審後温志強沒有到高分院法庭，法官調入出境紀錄，才知道他已經在10月底搭乘飛機前往香港。温志強目前不知去向，疑似棄保潛逃，地檢署強調，這個案子起訴後法院已經審理3年，今年8月一審作出判決後，地檢署除了馬上提出上訴，而且還發文提醒法院，對於貪污被告應該加強科技監控。苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠說：「檢察官於10月13日上訴補充理由書，向法院主張，應對被告實施科技設備監控，當時被告尚未出境。」法官審理後，裁定温志強100萬元交保，沒有限制出境，温志強失聯2個多月行蹤成謎，民眾認為法官的防範作為應該要更積極一點。民眾說：「被判那麼多年表示他犯案這個紀錄有很多，要限制他出境限制他出海甚至要控制他的行動。」温志強的行蹤檢警還在追查，是否要沒入保證金發布通緝，法院認為，還要等合議庭檢視卷證資料，再做裁定。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中霧峰嚴重車禍！機車碰撞大貨車…20歲女大生送醫不治
台中市霧峰區發生嚴重車禍，今日（31日）中午12時許，乾溪東路發生大貨車與機車碰撞事故，20歲鄭姓女騎士當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
股東糾紛？針對老闆？ 10家分店遭襲藏恩怨｜#鏡新聞
持續追蹤這起誇張的惡搞麻油雞連鎖店案，警方在逮捕三名嫌犯後，發現他們供稱互相不認識，說詞也都不一樣，卻可以在相同時段，以同樣的手法恐嚇10家分店，似乎早有預謀，對此莊家班麻油雞的員工私下透露，可能是老闆跟人有糾紛，才會被挾怨報復。鏡新聞 ・ 19 分鐘前 ・ 發起對話
花蓮28歲女子陳屍玉里公墓 50歲男友涉嫌重大｜#鏡新聞
2025年最後一天傳出憾事，花蓮一名28歲林姓女子被發現倒臥在公墓，身上有多處傷痕，脖子也有勒痕，警方初步調查懷疑他的50歲呂姓男友涉有重嫌。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台北市今年（2025）12月19日發生27歲男子張文隨機砍人案件，現在社群卻不斷出現恐嚇訊息；其中，有一名25歲謝姓保全，就在社群平台不斷留言要「暗殺總統」，經屏東警方獲報後，立即報請屏東地檢署偵辦，而在警方掌握下今（31）日在高雄市區將其查緝到案，全案詢後依涉嫌《刑法》恐嚇公眾罪嫌送請屏東地檢署偵辦。屏東縣警察局表示，日前接獲報案，有特定帳號於Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐嚇言論影響社會秩序，立即將上揭情資報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。警方獲報後發動專案偵查，展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌真實身分及住處，並於今日在高雄市區將謝姓犯嫌查緝到案，全案詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌送請臺灣屏東地方檢察署偵辦。25歲謝姓保全多次社群平台揚言要「暗殺總統」。（圖／警方提供）對此，屏東縣警察局長甘炎民表示，言論自由為憲法保障人民之權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定之不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，警方將秉持保障合法取締非法之態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦，以確保民眾生活之安全。同時，甘炎民並再次呼籲民眾，共同守護社會秩序，如於網路上發現疑似涉及製造恐慌、威脅公共安全或其他不當言論，請立即向警方反映。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦 更多民視新聞報導五星市長陳其邁繼續衝 2026年高雄惠民新制震撼曝光國民黨民調大崩！慘跌5.2%成警訊 蕭旭岑稱「平常心以對」臉還不夠腫？稱空拍101遭認證造假 中國又發15秒片「俯瞰台灣」民視影音 ・ 1 天前 ・ 1