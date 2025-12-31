跨年夜手機玩法升級 IG、Google跨年彩蛋、年度回顧一次看

【記者趙筱文／台北報導】迎接2026年的跨年時刻正式登場，在2025年最後一天的倒數夜裡，對不少人來說，跨年夜不一定非得站在煙火下倒數，更多時候，是透過手機螢幕，把一句祝福、一段回顧，即時送到遠方親友手中。

隨著社群平台與數位服務加入跨年限定彩蛋與回顧功能，今年的跨年夜，科技不再只是工具，而是替情感多添一點儀式感的媒介。

跨年夜最即時的互動，往往從聊天室開始。Instagram今年延續跨年彩蛋玩法，只要在私訊（DM）或便利貼中輸入「新年快樂」、「Happy New Year」或「2026」，並送出訊息，就會觸發全螢幕的慶祝特效，彩帶、表情符號瞬間灑滿畫面，讓原本簡單的一句問候，多了幾分倒數現場的氣氛。

廣告 廣告

除了即時特效，IG也推出2025專屬的「輪到你了」年度回顧模板，用戶可一鍵匯入今年的重要限時動態，快速生成回顧短片，透過Reels形式分享這一年走過的片段，讓回顧不只是自己看，也能成為朋友之間的共同記憶。

如果不想下載App，打開搜尋頁面也能參與跨年。Google在跨年期間於搜尋端加入互動彩蛋，只要輸入「跨年」或「New Year Eve」或是點選今天Google搜尋的Doodle，就會在右側出現拉炮的圖示，點下去後便會啟動彩帶噴射的互動效果，還能聽到音效，替靜態搜尋頁面多添一點節慶感。

同時釋出的Year in Search年度回顧影片，則從搜尋角度回顧2025年人們關心的關鍵字與趨勢，讓「回顧一年」不只存在於個人相簿，也存在於集體記憶中。

Instagram年末推出多項跨年限定玩法，包括「輪到你了」年末回顧範本、限時動態跨年特效，以及全新一鍵轉發功能，讓用戶能快速整理年度回憶、即時分享精彩瞬間。IG提供

回到最熟悉的日常通訊情境，LINE依舊是許多人跨年夜傳遞祝福的重要管道。來到2025年的最後一天，跨年夜12月31日，LINE聊天室也如期加入節慶視覺設計，今年同樣推出「下雪」特效，只要打開聊天室、不需要輸入任何關鍵字，雪花便會緩緩落下，替日常對話增添冬季過節氛圍。

這項下雪特效預計自台灣時間2025年12月31日上午10點啟動，持續至2026年1月2日上午10點止，讓不少用戶在跨年與元旦期間，透過最熟悉的對話畫面，感受到不張揚卻持續存在的陪伴感。

Google跨年彩蛋與大家一同放煙火。Google畫面

從社群到搜尋，無論是一句帶特效的祝福、一支年度回顧短片，或是一個搜尋彩蛋，現在都能用數位工具替情感留下痕跡，而這些看似微小的設計，都讓跨年夜不再只是滑手機打發時間，更成為人與人之間重新連結的方式。

LINE今年雖然沒有關鍵字彩蛋，但同樣帶來下雪特效。翻攝LINE畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

曹西平睡夢中離世 乾兒子曝他1隱患！疑為致命死因

獨家｜陳芳語跨年前被高帥男摟入懷 經紀人2字證實新戀情

陳美鳳「心一揪不敢看新聞」 憶曹西平秀場魅力：永記得他的笑

