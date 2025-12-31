跨年夜排... 逾千人搶近3千名「往生蓮位」

逾千人跨年夜在台灣省城隍廟外排隊，搶近3千名的往生蓮位。（圖／TVBS）

年末最後一天，台灣省城隍廟外超過千人，不畏風雨繞了廟外一圈，在排隊搶"往生蓮位"，有人在正式報名前4天就開始排；而今年的點燈從1/3開始，增設2萬盞燈，還有松山慈祐宮、大甲鎮瀾宮，開放點燈時間都在1/1元旦當天。

2025年的最後一天，台灣省城隍廟外湧現超過千人的人潮，大家手持紅板凳排隊，就是為了搶購限量的往生蓮位。廟方於31日晚上8點開始發放號碼牌，但下午時人潮已經繞廟外一大圈。隔天元旦早上7點才開始填寫報名卡，而廟方表示27日就有人來排隊被勸離。今年的頭香更是在正式報名前4天，也就是29日早上就不畏風雨前來排隊。

有民眾表示，他是與家人一起輪流排隊，大概在週一（12月29日）就過來了。他帶了一個睡袋，以防晚上太冷時可以蓋一下，還穿了比較厚的羽絨外套和長褲。不少人自備露營椅和保暖用品，但廟方規定若人不在，用椅子佔位是不允許的。廟方發放的號碼牌背後有空白格，會不定時出動蓋章，就是為了防止有人只用物品佔位。一位民眾表示，前面排隊的人有很多是黃牛，而且拿了非常多的椅子，導致真正要排隊的人都被排到了後面。台灣省城隍廟將於1月3日開放報名點燈，包括光明燈、太歲燈和藥師燈，每盞600元。台灣省城隍廟董事長蕭中川表示，往年大約有近2萬盞燈，其中藥師燈一萬多盞，太歲燈也將近一萬盞，而今年再增設2萬盞燈。

其他廟宇也有類似活動，松山慈祐宮點光明燈660元，30多年來沒有漲價，元旦早上5點30分開始領號碼牌，6點30分就可以點燈。大甲鎮瀾宮則在元旦早上8點開始辦理，光明燈600元，安太歲500元，文昌燈800元，價格20多年來沒有變動。彰化天后宮從12月初到正月初九開放點燈，光明燈200元，安太歲300元。鹿港天后宮的安太歲、光明燈和文昌燈都是800元。邁入新的一年，民眾年末提前卡位過夜，就是希望能為家人祈福，迎接新年的到來。

