跨年夜新北公車延收！16條接駁路線清單、末班車時間曝

新北市區公車將於31日跨年夜延後收班，車頭LED面板會顯示「跨年接駁加班車」。（新北市交通局提供）

為服務參加台北跨年夜歸的民眾，新北市區公車將於31日跨年夜延後收班，包括自捷運圓山站發車到林口的937快速公車，以及與捷運站銜接的16條公車路線，將延後至元旦凌晨零時起發末班車，讓參加跨年活動的民眾能安全、安心搭乘大眾運輸回家。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，16條公車路線分別是909、920、937、939、紅26、紅27、橘2、橘5、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、綠2左、綠2右等，配合台北跨年活動將分別延後至元旦零時或凌晨1時發末班車，同時車頭LED面板會顯示「跨年接駁加班車」，歡迎參加跨年活動民眾多加搭乘。

交通局提醒，根據氣象局預報跨年夜寒流來襲，請做好保暖，避免受凍著涼，一同開心迎新年，平安返家。

