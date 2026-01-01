即時中心／徐子為報導



新竹縣竹東分局的周姓警務員昨（31）晚跨年夜宿於員警宿舍，今天公務聯繫不上，同仁於今下午3點許前往查看，赫然發現他已無呼吸心跳，經消防人員到場確認他已死亡多時，警方已報請新竹地檢署相驗，釐清死因。





新竹警方表示，今下午3點許因公務聯繫本分局第四組周姓警務員未果，後於員警宿舍查看，見周員已無呼吸心跳。經消防單位到場查看後確認周員已確認死亡。周員死亡原因由已報請新竹地檢署檢察官相驗釐清中。



警方透露，這名警務員原任外勤派出所所長，工作表現佳，近期還可望晉升組長。



媒體《自由時報》報導，周警近幾個月身體抱恙，但原因不明，有時甚至會昏倒，但就醫都沒找到病因，他才僅20多歲就驟逝，讓分局上下都感到震驚。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／跨年夜斷魂！派出所長公務失聯 竟陳屍警宿舍

更多民視新聞報導

桃園大古山跨年活動遊客遭丟包 網怒：新年第1天慘淋雨滯留山上

子彈買太貴？真相出爐 王定宇痛批馬文君：愛造謠又不專業

新年第一天！瑞士滑雪勝地酒吧大爆炸 傳40死100傷

