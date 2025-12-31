跨年夜最狂彩蛋！CORTIS致敬師兄TXT 嘻哈神曲〈Fly〉掀全場回憶殺

CORTIS驚喜獻唱了EPIK HIGH的經典名曲〈Fly〉。翻攝IG@withmbc

今天（31日）是跨年夜，韓國偶像齊聚《2025 MBC歌謠大祭典》，超夯新人男團CORTIS也沒缺席。今晚他們除了表演招牌曲〈FaSHioN〉，還特別學了同門前輩團TOMORROW X TOGETHER（TXT）的夯曲〈Deja Vu〉，向師兄們致敬。

僅出道4個月的CORTIS，出道即暴紅，今晚首度登上《2025 MBC歌謠大祭典》陪歌迷跨年，除了獻唱自己的歌，也準備了不少驚喜歌單，像是翻唱TXT的〈Deja Vu〉，讓歌迷看到師兄弟的「夢幻聯動」。

CORTIS今晚準備了許多驚喜歌單。翻攝IG@withmbc

新生代夯團回到那些年！CORTIS、ALLDAY PROJECT驚喜登台

CORTIS還特別唱了那些年的金曲，選唱了嘻哈界大前輩EPIK HIGH的經典名曲〈Fly〉，帶領粉絲搭上時光機，一秒回到2005年。成員JAMES（趙雨凡）表演時更走入觀眾席與歌迷互動，引用歌詞關心粉絲「很累吧？」貼心舉動引發全場尖叫，也見證他們的超夯人氣。

Annie及WOOCHAN表演了YG大前輩JINUSEAN的〈Phone Number〉。翻攝IG@withmbc

今晚的「2005夯曲神還原」橋段，Hearts2Hearts、KickFlip、KiiiKiii、IDID都有參與，ALLDAY PROJECT的Annie及WOOCHAN則表演了JINUSEAN的〈Phone Number〉，讓主持人SHINee珉豪與黃旼炫也忍不住讚嘆，「真的有種回到那個年代的感覺。」

今晚的主持陣容超特別，包括20號才退伍的黃旼炫以及首度主持的新世界集團「財閥千金」Annie。翻攝IG@withmbc



