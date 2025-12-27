跨年夜東北季風強襲 大雨區曝光！元旦後恐迎「寒流」

【高沛生／綜合報導】跨年夜天氣恐不平靜，東北季風將再度增強來襲。氣象專家林得恩指出，跨年夜北部及東北部降雨機率升高，天氣轉為濕涼，中南部山區也有零星陣雨。元旦過後還需留意更強冷空氣南下，不排除達到「寒流」等級，後續天氣變化值得持續關注。

氣象專家林得恩今在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，跨年夜將有東北季風來湊熱鬧，下週三跨年夜天氣受東北季風增強影響，臺灣北部及東北部地區降雨機率提高，中南部山區也有零星陣雨機會，提醒民眾外出跨年活動需留意天氣變化。

廣告 廣告

林得恩進一步說明，這波水氣在元旦過後，因環境風場調整，降雨範圍將再擴大影響到東部地區；由於東半部雲量偏多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對偏低，民眾若規劃迎曙光行程，需先做好心理準備。

溫度方面，受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫將略為下降，各地早晚氣溫仍偏涼。整體來看，跨年夜與元旦期間，北部及東北部屬於濕涼天氣型態，其它地區則多為多雲到晴，但早晚溫差較大，仍要注意保暖。林得恩也提醒，下波更強的冷空氣團預估將在元旦過後開始南下，強度有機會達到寒流等級，後續變化仍需持續追蹤最新氣象資訊。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

前NCT泰一酒後性侵被押5個月 上訴遭駁回判3年6個月定讞

鍾明軒歐洲血拼氣炸！退稅單竟被誤植「中國」 萬元全飛了

從唇到頰都如雲一般溫柔 M.A.C「輕親雲霧」系列柔美登場

