跨年夜桃園以北濕冷 元旦起低溫下探10度

東北季風稍增強，北部週二（30日）起又降溫，濕冷感受將持續到跨年夜，桃園以北和東北部有局部大雨，外出跨年要備妥雨具；緊接著元旦起強烈大陸冷氣團接力報到，各地將有感降溫。

氣象署預報中心科長林柏東說明，「北部以及宜蘭的低溫非常明顯地迅速下降，一直到3日的清晨是最低的，可能會有接近10度左右的低溫。」

2025年即將結束，氣象署觀測資料顯示，到12月28日為止全台年平均氣溫為24.53℃，是1897年以來第12高；降雨方面，全年受4個侵台颱風及以及西南氣流影響，7月雨量更創下1951年以來同期新高，全年總雨量高但降雨日數偏少。

氣象署氣象預報中心主任黃椿喜指出，「降雨偏多，可是另外一件事情是，我們可以看得到降雨的日數卻在減少，這也反映出我們在整個氣候變遷之下，我們必須去調適這種天氣變得越來越極端的狀況。」

氣象署指出，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，預估明年初將趨於正常，估計1到3月氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高。

至於地震，今年至今觀測到超過3萬5000起地震，其中嘉南地區顯著有感地震有62個。

地震測報中心主任吳健富分析，「顯著有感地震的數量是平均的6.9倍，那據我們去研究這個發生的原因，主要還是以1月21日晚上所發生的大埔地震造成。」

回顧今年，規模大於6.0以上的強震共有6起，其中規模最大的為發生於12月27日震央位於宜蘭外海規模7.0地震。