跨年夜極凍？ 鄭明典示警「正北極振盪」 冷空氣明顯外流

隨著年底將至，民眾關心跨年當天天氣，前中央氣象局長鄭明典表示，近期持續的「正北極振盪」可能引發北極空氣外流，年底或跨年期間北部及東北部地區，有機會出現局部降溫、天氣轉涼，民眾外出需注意保暖；另中央氣象署也表示，受東北季風影響，明全台氣溫下降，北部及東北部局部地區將有雨，民眾外出需攜帶雨具並增添衣物；周日（21日）又有新一波冷空氣南下，濕涼天氣可能持續至下周二（23日）。

鄭明典今（17）日於臉書發文指出，過去討論較多的是「負北極振盪」，此時北極冷空氣容易外流到中緯度地區，但最近出現一段較持續的「正北極振盪」，冷空氣多半被限制在高緯度地區。

鄭明典解釋，正北極振盪並不代表冷空氣完全不外流，而是以小規模、零星方式南下，與暖空氣混合，形成局部降溫或天氣變化。此外，高層極渦仍不穩定，年底或跨年期間可能再引發另一波明顯的北極冷空氣南下，至於冷空氣的外流區域，目前尚無法精確預測，但趨勢上可能偏向歐亞大陸方向。

氣象署指出，受東北季風影響，明（18）日全台氣溫將下降，北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢；東部、東南部及恆春半島也可能有短暫降雨，桃園以北地區零星短暫雨，其他地區則以多雲到晴為主，雖然這波東北季風影響時間有限，但提醒民眾外出攜帶雨具，及適度增添衣物。

氣象署說，周日（21日）將有另一波冷空氣南下，北部、東北部及迎風面地區氣溫將再度下降，濕涼天氣可能持續到下周二（23日），東北季風減弱後才有機會回暖放晴。

