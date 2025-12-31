跨年夜死亡車禍！騎士遭輾斃 大貨車駕駛：已經開很慢了

大貨車駕駛雙手掩面，喃喃自語「我已經開很慢了」。





跨年夜悲劇。高雄市前鎮區31日傍晚18時許發生死亡車禍，一名男騎士與大貨車發生碰撞後，遭輾過當場死亡。大貨車駕駛見狀懊悔蹲坐路邊，喃喃自語「我已經開很慢了」。

駕駛懊悔：慢慢開仍出事

警方表示，男騎士在中華五路與新光路口，與大貨車發生碰撞後遭輾過，救護到場確認騎士明顯死亡。大貨車駕駛坐在路旁停車場的車阻上，雙手摀面告訴員警，當時車流量龐大所以車速不快，行駛過程中也沒察覺到異樣，直到聽到不明聲響，緊急停車並下車查看，驚見騎士已倒臥血泊。

大貨車駕駛在現場筆錄時不斷喃喃自語：「我已經開很慢了。」警方表示，故事地點因鄰近高雄跨年晚會會場，周邊已實施交管，事故發生後現場交通一度混亂，已加派警力指揮車流，後續將釐清確切事故原因與肇責歸屬。

