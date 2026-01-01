跨年夜民眾放鞭炮聲音太刺耳 高雄莽男開4槍警告2人受傷 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

跨年夜狀況多！昨日晚間，高雄市一名劉姓男子酒後開車要去找女友，在行經三民區鼎金後路時，遇到路邊有民眾為了迎接跨年正在放鞭炮，劉男覺得鞭炮太吵，竟突然掏槍對著放鞭炮的民眾連開4槍，造成1男1女分別中槍送醫，所幸送醫後沒有生命危險。

這起事件發生在昨日深夜11點40分許，劉男酒後要去找女友，結果在經過三民區鼎金後路時，看到有民眾在放鞭炮準備等跨年，他竟覺得太吵，於是就掏槍對著民眾隨即開槍；造成田姓男子腋下、膝蓋有傷勢、另名黃姓女子則是手指受傷，所幸2人意識清楚，送醫治療後無生命危險。

警方獲報馳赴現場逮捕劉男，劉男也坦承開槍，他表示就是不爽民眾放鞭炮才會開槍警告。警方初步勘驗，劉男所持為改造手槍，他有毀損、傷害及詐欺等前科。全案訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》及殺人未遂罪等，將劉男移送偵辦，警方追查劉男的槍枝來源。

照片來源：翻攝畫面

