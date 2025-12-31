跨年夜水氣增！元旦曙光機率曝 將迎入冬最強冷空氣：恐跌破7度

先前玉山、武嶺、合歡山已飄雪，台灣將迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」，零度（雪）線高度約降至1500公尺。圖／中央氣象署提供

31日清晨受到輻射冷卻影響，尤其中南部最為明顯，截至5點本島縣市平地最低氣溫前3依序為台南楠西區11.5度、嘉義竹崎鄉11.7度、雲林古坑鄉12.1度，各地區平地最低氣溫約在12至15度，不過整體東北季風水氣增多，預估1月1日「中南部地區」可迎接曙光機率較大，同時台灣將迎來首波「強烈大陸冷氣團」，預估最冷時段將於2日晚間至3日清晨，屆時本島平地最低氣溫將降至7度以下。

跨年夜水氣增！氣象署針對2縣市發布大雨特報

氣象專家吳德榮指出，31日東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大，應注意衣物。各地區氣溫包括北部15至20度、中部12至29度、南部12至30度、東部15至28度。

根據觀測資料顯示，北部、東北部低雲籠罩，伴隨降水回波及降雨，對此中央氣象署針對「基隆北海岸、宜蘭地區」發布大雨特報，又跨年夜環境為北北東風，提醒北部及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機率，參加戶外活動可攜帶雨具。

中央氣象署針對「基隆北海岸、宜蘭地區」發布大雨特報，另北東受雲雨攪局，中南部見到曙光機率較大。圖／中央氣象署

元旦起迎首波「強烈大陸冷氣團」！這時最冷：恐降至7度以下

不過元旦起強冷空氣開始逐漸南下，且愈晚愈冷，預估最冷時段將於2日至4日清晨，受入冬最強冷空氣籠罩，成入冬首波「強烈大陸冷氣團」，而3、4日各地轉晴朗乾冷，4日東半部偶有零星飄雨的機率；吳德榮指出指出，屆時台北測站將有高機率≦12度，本島平地最低氣溫將降至7度以下。至4日白天至5日白天，冷空氣才會逐漸減弱。

零度（雪）線高度再降至1500公尺 飄雪機率為何？

然而先前武嶺、合歡山、雪山、玉山等地都傳出降雪消息，根據最新模式模擬顯示，這波「強烈大陸冷氣團」零度（雪）線高度約降至1500公尺，不過高空水氣條件較差，1500公尺以上高山，包括太平、合歡、雪山等有少量飄雪的機率；至於1000公尺左右之七星、大屯山，因氣溫「還不夠低」，霧淞、冰霰的機率較低。

台灣將迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」，零度（雪）線高度約降至1500公尺。圖／翻攝自林老師氣象站

新年的開端！「中南部地區」見到曙光機率較大

另外，對許多人而言，新年的第1道曙光象徵新的開端與期待，究竟1月1日有望看到？氣象專家林得恩指出，清晨受到東北季風增強、環境水氣同步增加影響，「新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區」都有局部短暫雨的不穩定天氣現象，因此看到元旦曙光的機會應為「全台最小」，且由於東部外海雲量偏多，也會影響元旦曙光露臉空間；相較之下，「中南部地區」多為多雲時晴天氣，見到曙光的機會最大。



