跨年夜水氣多 元旦轉冷中部以北下探6度

（中央社記者余曉涵台北30日電）氣象署表示，明天跨年夜因東北季風晚上偏涼，且由於水氣多、雲層降低，可能影響欣賞跨年煙火；明年元旦強烈大陸冷氣團南下，天氣轉冷，1月2到4日中部以北平地低溫下探6度。

中央氣象署預報中心預報員林伯東在記者會中表示，今天受到東北風影響，這兩天水氣偏多，宜蘭、基隆北海岸要留意大雨。

氣象署也發布大雨特報，受東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，須注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石；大雨特報範圍為基隆市及新北市。

林伯東指出，明天跨年夜持續受到東北季風影響，晚上偏涼，且因為水氣多，雲層降低，有可能會阻擋民眾欣賞跨年煙火的視線；低溫部分，北部預計落在攝氏14度，近山區會比14度更低。

林伯東說，明年元旦冷空氣南下，強度預估為強烈大陸冷氣團，降雨仍較多，因此北部、花東等地迎曙光可能會被雲層阻擋視線，中南部則較為晴朗，迎曙光的視線會較好。

此外，林伯東表示，明年1月2到4日受冷空氣影響，天氣明顯轉冷，中部以北平地低溫下探6到10度，彰化以南近山區也有10到12度低溫；4日白天起高溫明顯回溫；5日又有另一波冷空氣南下影響。

林伯東指出，明年元旦起受到強烈大陸冷氣團影響，加上高山水氣多，元旦晚間到2日清晨，北部、東北部的1500公尺以上高山、中南部3000公尺以上高山有降雪機率，提醒民眾留意。（編輯：吳素柔）1141230