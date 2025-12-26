跨年夜泡湯？東北季風接力報到 降雨趨勢一圖看

30日再有東北季風接力，各地低溫約15到19度，冷空氣持續影響至下週末，也就是說跨年元旦都會是又濕又冷的天氣。（圖為台北跨年煙火資料照） 圖：翻攝Taipei 101官網

[Newtalk新聞] 明(27)日冷氣團減弱，不過上午溫度仍低，低溫下探12度，高山有機會飄雪；29日雨區變小，但緊接著30日再有東北季風接力，各地低溫約15到19度，冷空氣持續影響至下週末，也就是說跨年元旦都會是又濕又冷的天氣。

氣象署表示，明天冷氣團減弱，但上午仍較冷，各地低溫約12到16度，北部、宜花高溫回到18到20度，中南部、台東高溫22到25度，中南部日夜溫差大；28日各地低溫約13到17度，略回升一些，北部白天高溫可到20到23度，中南部可回到24度到25度，29日溫度則會再高1到2度。

至於雨勢的部分，未來以東北風迎風面降雨為主。明天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西部山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨；28、29日水氣減少，降雨範圍變小，但基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區有局部短暫雨，台東、恆春半島為零星短暫雨。明天中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山仍有零星降雪機會，不過下雪機率比今天小。

另外，預計跨年元旦天氣將會又濕又冷。30日開始新的東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島將有局部短暫雨，類似降雨趨勢將持續至1月2日；各地低溫約15到19度，北部高溫降到20到21度，中南部溫度則變化不大。

