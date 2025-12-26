跨年夜泡湯？東北季風接力報到 降雨趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 明(27)日冷氣團減弱，不過上午溫度仍低，低溫下探12度，高山有機會飄雪；29日雨區變小，但緊接著30日再有東北季風接力，各地低溫約15到19度，冷空氣持續影響至下週末，也就是說跨年元旦都會是又濕又冷的天氣。
氣象署表示，明天冷氣團減弱，但上午仍較冷，各地低溫約12到16度，北部、宜花高溫回到18到20度，中南部、台東高溫22到25度，中南部日夜溫差大；28日各地低溫約13到17度，略回升一些，北部白天高溫可到20到23度，中南部可回到24度到25度，29日溫度則會再高1到2度。
至於雨勢的部分，未來以東北風迎風面降雨為主。明天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西部山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨；28、29日水氣減少，降雨範圍變小，但基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區有局部短暫雨，台東、恆春半島為零星短暫雨。明天中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山仍有零星降雪機會，不過下雪機率比今天小。
另外，預計跨年元旦天氣將會又濕又冷。30日開始新的東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島將有局部短暫雨，類似降雨趨勢將持續至1月2日；各地低溫約15到19度，北部高溫降到20到21度，中南部溫度則變化不大。
更多Newtalk新聞報導
2026赤馬年台灣恐陷動盪？命理師奉天宮求籤示警：熬過「這兩個月」才轉運
今晚明晨最冷！冷氣團發威北部下探10度 跨年元旦天氣曝光
其他人也在看
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天
今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
跨年天氣回暖！下波冷空氣「恐達寒流等級」影響時間曝光
今（25）日天氣明顯變冷，但南北也呈現明顯的溫度差，苗栗以北到宜蘭高溫僅有17-18度，加上下雨變得更加濕冷，不過南部、台東最高還有26度。天氣職人吳聖宇指出，下波強冷空氣團恐在元旦過後南下，甚至可能達寒流等級，要持續關注相關預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
今年是暖冬？粉專舉「霸王寒流」打臉：跨年後恐有強烈冷空氣襲台
今（26）日受到大陸冷氣團影響，是這幾日氣溫最低的時段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部部分山區有下雪或雨夾雪的機會。另外，有不少人質疑今年是否是暖冬？對此，台灣颱風論壇以2016年的「霸王寒流」為例，提醒民眾不要太早下定論，且根據預報，跨年後可能會有一波強烈冷空氣襲台。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
又濕又冷！4縣市大雨特報 持續時間曝光
即時中心／潘柏廷報導受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，而中央氣象署今（26）日上午10時10分針對基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間將從今日上午至明（27）日。民視 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
最冷時刻來了！入夜「跌破10度」凍到明晨 跨年3地濕答答
冷氣團發威！中央氣象署今（25）日表示，今晚至明晨是這波冷氣團最冷時刻，全台幾乎都低於14度，入夜後局部地區可能跌破10度，桃園以北及宜蘭地區要留意局部較大雨勢，週六起（27日）天氣逐日好轉。不過下週二（30日）又有新一波東北季風，屆時又將降溫轉雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感
生活中心／巫旻璇報導耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。民視 ・ 1 天前 ・ 12
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 11 小時前 ・ 6
「0度線」逼近台灣抖爆！耶誕節冷氣團發威下探10°C 2地防大雨
東北風明顯偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今（25）日晨至26日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
50度溫水加速吐沙！無毒教母：蛤蜊「堆疊」恐白忙一場
低脂高蛋白的蛤蜊雖然營養價值極高，但貝類含有塑膠微粒的問題不容忽視，購買回家的蛤蜊必須先完成吐沙程序才能冷藏保存，透過正確的浸泡方式，可去除高達9成的塑膠微粒。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
冷氣團發威！新北石碇10.1度 4縣市大雨特報
冷氣團大舉南下，中央氣象署預估今（25日）晚明（26日）晨是這波氣溫最低時候，中部以北、宜蘭下探12度。新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。東北季風影響，今26日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
東北季風來襲！「3縣市」雨彈狂炸至晚上 降雨熱區曝
中央氣象署於12月25日下午14時30分發布大雨特報，針對基隆市、新北市及宜蘭縣警告，因受到東北季風的影響，這三個地區預計將有局部大雨。氣象署指出，降雨將持續至今晚，並提醒民眾出行時需注意天氣變化。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
聖誕節轉濕冷！北部「低溫探10度」 跨年夜恐飄雨
根據中央氣象署的預報，今晚起，北台灣將受到強勁的東北季風影響，氣溫顯著下降。明天及後天，冷氣團將南下，預計北部及宜蘭地區的最低氣溫將下探至10度，並伴隨廣泛且較大雨勢。氣象專家指出，這波冷氣團將使得北部在聖誕節期間感受到濕冷的天氣，特別是明晚至後天清晨將是最冷的時段，低溫可能降至13至15度，部分地區甚至會達到10度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大陸冷氣團發威！粉專曝又一波「達寒流等級」 跨年天氣曝光
今（26）日受到大陸冷氣團影響，各地平地低溫明顯。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末冷氣團將減弱，各地氣溫略回升。不過，明年東北季風持續影響，預估1月2日會再有一波大陸冷氣團，1月5日至1月7日更有機會達寒流等級。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
聖誕夜凍感十足！冷氣團來襲又濕又冷 今晚明晨最冷、北部恐剩12度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導大陸冷氣團南下影響，全台氣溫明顯下滑，今天起轉為濕冷天氣，今晚至明晨將是這波冷氣團影響最明顯的時段。氣象專家吳聖宇...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團發威！5地低溫特報「跌破10度」 鄭明典示警：今晚第二波降溫
氣象署指出，今天受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。其中，今晚至明天上午新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖。前氣象局長鄭明典說明，目前中部以...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1