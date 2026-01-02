跨年夜波羅的海底電纜遭斷！芬蘭攔截「俄發貨船」 14船員全數拘留偵訊

編譯曾宜婕／綜合報導

據CNN報導，芬蘭當局證實，12月31日一艘從俄羅斯出發的船隻涉嫌破壞連接芬蘭首都赫爾辛基，與波羅的海國家愛沙尼亞的海底電纜。船目前已經被扣押，14名船員遭芬蘭當局拘留接受偵訊。

12月31日一艘從俄羅斯出發的貨船涉嫌破壞接芬蘭首都赫爾辛基，與波羅的海國家愛沙尼亞的海底電纜。（圖／翻攝畫面）

芬蘭海岸警衛隊表示，週三（12月31日）早晨，芬蘭當局派出直升機和巡邏船前往事發海域，發現該貨船在海中拖錨。事後警方證實，這艘貨船名為菲特堡號（Fitburg），船上懸掛著聖文森及格瑞那丁國旗。12月30日由俄國聖彼得堡出發，目的地是以色列海法港（Haifa）。船上14名船員分別來自亞塞拜然、喬治亞、哈薩克和俄羅斯，全員皆被警方帶回偵訊，芬蘭當局目前仍在進行調查。

此外，連接芬蘭和愛沙尼亞的第二條電纜於當日也同樣發生故障，但目前尚不清楚這兩起事件是否有關聯。芬蘭電信公司Elisa表示，海纜被切斷並未對服務造成影響，因為網路採用多路徑設計並經過安全保護，因此即使某條連線被切斷，服務也不會中斷。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）聲明，政府會密切關注情況，並為了「各種安全疑慮做足準備」。愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）在社群上表示，「愛沙尼亞和芬蘭目前正在共同調查此事」。芬蘭警方目前正以「加重毀損、加重毀損未遂及加重干擾電信」罪嫌調查此案。

然而，這並非波羅的海海纜首次遭破壞，自2023年以來，波羅地海至少有10條海纜被破壞。許多國家和歐盟將矛頭指向俄羅斯，認為這些破壞行為有可能是「混和戰」的一部分。雖然俄國矢口否認，但在過去的事件中，的確有一些涉案船隻與俄羅斯有關。

在波羅的海周邊有8個北約國家，因此各國在海床較淺處所鋪設的電纜、電信線路或是天然氣管線，在俄烏戰爭爆發之後，已經成為攻擊目標，不斷發生遭到切斷或破壞的情形，使區域各國提高警覺，北約（NATO）也於2025年初啟動了強化保護海底設施的計畫。

《紐約時報》報導指出，2024年11月甚至曾發生一天內有兩條光纖電纜被相繼切斷的情況，德國國防部長當時表示，這起破壞行為是針對支持烏克蘭的歐洲國家。同年12月，芬蘭也扣押了一艘涉嫌破壞重要海纜的油輪，調查指出，該船可能和秘密協助俄羅斯運輸石油與天然氣的「影子艦隊」（shadow fleet）有關。

