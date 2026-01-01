跨年夜流程出包！主持人插話打斷「小龍女」自我介紹挨轟 急發文道歉

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台北跨年活動「2026台北最High新年城」昨（12月31日）晚直播過程中，主持人DJ圓圓在與味全龍啦啦隊互動時，疑因未等蘿拉與韓籍成員金娜妍完成自我介紹，便打斷插話，銜接下一環節，引來球迷跟網友不滿，事件迅速在社群平台發酵。對此，DJ圓圓今日早晨6點多在社群平台發文道歉。

上場小龍女話都還沒說完，竟遭DJ圓圓打斷插話，直接帶入下一個環節。（圖／翻攝臺北市政府YT）

「2026台北最High新年城」由吳姍儒、黃豪平、夏和熙與DJ圓圓共同主持，晚會順利落幕，不過過程中仍出現一段小插曲。昨晚在介紹味全龍啦啦隊成員時，上場小龍女話都還沒說完，竟遭DJ圓圓打斷插話，直接帶入下一個環節。從轉播畫面可見，DJ圓圓與夏和熙分別站在舞台兩端，依序傳遞麥克風，讓多名啦啦隊成員進行自我介紹。當流程輪到韓籍成員金娜妍及隊友蘿拉時，卻在麥克風尚未順利交接前被打斷。金娜妍一度探頭確認狀況，蘿拉也以手勢示意仍未介紹完成，但圓圓未即時察覺，場面一度略顯尷尬。

畫面引發大量球迷及網友不滿，對此，DJ圓圓於今日清晨在社群平台發文致歉，「因爲視角及距離因素，誤以爲全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節，本人在此和未完成介紹的小龍女致上十二萬分的歉意，對不起，一定會大力宣傳你們的新作品的，也謝謝球迷朋友的指正。」

DJ圓圓於今日清晨在社群平台發文致歉，（圖／翻攝自DJ圓圓IG）

