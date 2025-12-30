跨年夜準備2026元現金、童軍繩 小孟老師授2招旺整年

2026年即將到來，在新的一年想擺脫過去陰霾，迎接新氣象，命理專家小孟老師建議，可以在跨年夜備好「2026元現金」或「童軍繩」，讓你旺財旺福一整年！

跨年夜備好「2026元現金」就能在2026年大發八方財。（示意圖／中天新聞）

小孟老師在臉書指出，在跨年當天準備2026元的錢，代表2026年，在跨年倒數時抓著2026元冥想鈔票掉滿地，就能在2026年大發八方財。桃花運方面，在跨年前準備一張咖啡色色紙，在色紙裡畫一個圓，咖啡色為馬年開運色。原因為馬為咖啡色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2026找到正緣。

想要求健康的人，小孟老師建議，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。

童軍繩。（示意圖／取自pixabay）

小孟老師分享，2026為馬年，馬很粗壯又有韁繩，因此可以準備一條童軍繩象徵韁繩。在跨年倒數時搖晃一下手上的童軍繩，讓金馬上身，全身上下充滿財氣，完成後童軍繩子可以放在家裡任何地方。

小孟老師提醒，若比較貪心3個都要，請3個方法同時做，但建議做1個效果比較強。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

