跨年夜濕冷跨年夜怕出事？北市設8醫護站 受傷、低血糖就近處理

「2026台北最High新年城跨年晚會」將於114年12月31日晚間7時在市府前廣場登場，活動一路延續至115年1月1日凌晨1時，台北市政府預估將吸引約20萬名國內外民眾參與。適逢東北季風影響、跨年夜天氣濕涼，台北市政府衛生局日前表示，當晚將在晚會周邊設有8站醫護站，可應對常見的頭暈、低血糖、擦傷、眼睛不適等，提醒民眾注意保暖與安全，歡樂跨年、平安回家。

體感濕涼！跨年夜記得帶雨具、穿外套

中央氣象署指出，12月31日至1月1日跨年期間，受東北季風影響，迎風面的北部及東部地區雲多、局部地區有雨，體感濕涼，民眾戶外跨年活動建議穿著防風、防水外套，並攜帶雨具備用。元旦夜後冷氣團南下，各地氣溫將進一步下降，週五、週六臺南以北及宜蘭低溫可能下探11至14度，局部地區可能低於10度，應留意低溫警訊。

北市8站醫護站地點一次看 可應對這些常見傷病

跨年人潮年年塞爆市政府和信義區，常有民眾在演唱會現場不慎受傷，或被擠到頭暈、低血糖等，也有人因觀看煙火造成眼睛不適。台北市衛生局醫事管理科吳岱穎科長29日說明，當晚於晚會周邊將設有8站醫護站，共有各8位支援醫師與急救救護技術人員、11位護理人員，以及具救護技術員資格的學生志工、無線電志工支援，並配置9輛救護車。

各站備有簡易外傷包紮用品，並準備含糖飲料與糖果，以應對頭暈、低血糖等狀況。其中，市府1樓東區大廳設有傷病患留觀區，台北市議會前醫護站則有無障礙服務，提供相關需求民眾使用。

醫護站位置（共8站）：

第1站：市政大樓東區穿堂

第2站：市府路（面向舞台區左側）

第3站：市府路（面向舞台區右側）

第4站：臺北市議會前

第5站：國父紀念館廣場

第6站：捷運市政府站2號出口（統一時代百貨前人行道上）

第7站：新光三越A8廣場

第8站：捷運台北101/世貿站5號出口後方

出門前果腹、備好保暖衣物 跨年夜市府人潮多散場勿推擠

吳岱穎科長提醒，參加跨年晚會的民眾，出門前要記得進食，避免引發低血糖，同時留意天氣預報、適時添加衣物。演唱會現場要留意外在環境，避免跌倒受傷；保持心情愉悅，情緒勿過於激昂。隨時注意自身狀況、勿飲酒過量，如有不適可就近尋求醫護站協助。

在台北101周圍觀看煙火的民眾，建議準備護目鏡等用品，保護眼睛避免落焰造成傷害。此外，跨年夜台北大巨蛋也於同時段舉辦演唱會，市府周邊人潮預期比過去更多，衛生局呼籲，民眾進出場與散場時應配合現場工作人員引導，耐心勿推擠，平安回家最重要。

