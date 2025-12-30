跨年夜濕涼天氣來襲！狂歡不慎受傷、低血糖要去哪？北市備8站醫護站應對
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】「2026台北最High新年城跨年晚會」將於114年12月31日晚間7時在市府前廣場登場，活動一路延續至115年1月1日凌晨1時，台北市政府預估將吸引約20萬名國內外民眾參與。適逢東北季風影響、跨年夜天氣濕涼，台北市政府衛生局日前表示，當晚將在晚會周邊設有8站醫護站，可應對常見的頭暈、低血糖、擦傷、眼睛不適等，提醒民眾注意保暖與安全，歡樂跨年、平安回家。
體感濕涼！跨年夜記得帶雨具、穿外套
中央氣象署指出，12月31日至1月1日跨年期間，受東北季風影響，迎風面的北部及東部地區雲多、局部地區有雨，體感濕涼，民眾戶外跨年活動建議穿著防風、防水外套，並攜帶雨具備用。元旦夜後冷氣團南下，各地氣溫將進一步下降，週五、週六臺南以北及宜蘭低溫可能下探11至14度，局部地區可能低於10度，應留意低溫警訊。
北市8站醫護站地點一次看 可應對這些常見傷病
跨年人潮年年塞爆市政府和信義區，常有民眾在演唱會現場不慎受傷，或被擠到頭暈、低血糖等，也有人因觀看煙火造成眼睛不適。台北市衛生局醫事管理科吳岱穎科長29日說明，當晚於晚會周邊將設有8站醫護站，共有各8位支援醫師與急救救護技術人員、11位護理人員，以及具救護技術員資格的學生志工、無線電志工支援，並配置9輛救護車。
各站備有簡易外傷包紮用品，並準備含糖飲料與糖果，以應對頭暈、低血糖等狀況。其中，市府1樓東區大廳設有傷病患留觀區，台北市議會前醫護站則有無障礙服務，提供相關需求民眾使用。
醫護站位置（共8站）：
第1站：市政大樓東區穿堂
第2站：市府路（面向舞台區左側）
第3站：市府路（面向舞台區右側）
第4站：臺北市議會前
第5站：國父紀念館廣場
第6站：捷運市政府站2號出口（統一時代百貨前人行道上）
第7站：新光三越A8廣場
第8站：捷運台北101/世貿站5號出口後方
出門前果腹、備好保暖衣物 跨年夜市府人潮多散場勿推擠
吳岱穎科長提醒，參加跨年晚會的民眾，出門前要記得進食，避免引發低血糖，同時留意天氣預報、適時添加衣物。演唱會現場要留意外在環境，避免跌倒受傷；保持心情愉悅，情緒勿過於激昂。隨時注意自身狀況、勿飲酒過量，如有不適可就近尋求醫護站協助。
在台北101周圍觀看煙火的民眾，建議準備護目鏡等用品，保護眼睛避免落焰造成傷害。此外，跨年夜台北大巨蛋也於同時段舉辦演唱會，市府周邊人潮預期比過去更多，衛生局呼籲，民眾進出場與散場時應配合現場工作人員引導，耐心勿推擠，平安回家最重要。
【延伸閱讀】
糖友「手抖、冒冷汗」竟是低血糖發作 醫建議15/15法則救急
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67245
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 71
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 5 小時前 ・ 5
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 4 小時前 ・ 19
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 9
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 14
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 31
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 43
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 8
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 8 小時前 ・ 157
台股無懼圍台軍演 股王信驊再刷7715元天價/央行再駁「台灣病」 難掩民眾低薪痛/面板雙虎成交破百萬張 群創連兩日漲停｜Yahoo財經掃描
在年底交投清淡、以及黃金、白銀價格下殺拖累下，美股四大指數同步走跌。道瓊工業指數下挫0.51%；那斯達克指數下跌0.50%；標普500指數回落0.35%；費城半導體指數亦跌0.41%。市場焦點仍在AI族群，輝達受市場對高價併購Groq疑慮影響下跌1.21%，連帶拖累半導體族群表現；特斯拉則因產品安全疑慮回檔3.27%。整體來看，科技股短線承壓，壓抑美股表現。 亞股方面漲跌互見，日股走跌，韓股小幅收低；港股則收漲；陸股維持震盪收平盤，整體亞股氣氛偏觀望。 台股方面，今（30）日加權指數開高後震盪走低，終場下跌103.76點，收在28,707.13點，成交量4,599.31億元。權王台積電(2330)受ADR回落影響，盤中一度下探1,510元，終場收在1,520元、小跌10元；不過高價股表現撐盤，股王信驊(5274)盤中衝高至7,715元再創新高，收盤大漲6.34%。整體來看，在外資連續買超、投信結帳調節下，台股於高檔震盪整理，資金持續在題材股間輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 11