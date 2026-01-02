跨年夜爆單苦等4小時！消保官要求賠償消費者 必勝客道歉了

必勝客跨年夜爆單引發爭議！許多網友抱怨在門市苦等2至4小時才拿到餐點，讓人相當不滿。北市消保官指出，業者延遲給付已構成違約，要求必勝客提出合理賠償方案。對此，必勝客回應：「將協助消費者妥善處理。」

必勝客跨年夜爆單引發爭議！許多網友抱怨在門市苦等2至4小時才拿到餐點，讓人相當不滿。（資料圖，與當事店家無關，翻攝自Google街景圖）

跨年夜吃披薩卻變成一場災難！有不少消費者於社群平台Threads上抱怨，晚上8點多到必勝客取餐，結果竟然還在叫下午4點的單，取消訂單還得重新排隊！有網友拍下門市照片，現場人山人海，店員看起來快崩潰了， 還有人說6點下單，等到8點多還沒拿到餐，餓到最後直接取消訂單。

對此，消保官指出，這種延遲已經構成違約，消費者有權要求賠償。必勝客稍早發聲明，表示因跨年大量訂單湧入導致部分延遲，對此深感抱歉，並承諾會協助消費者處理相關問題。更誇張的是，有網友打開派對盒，竟然發現裡面多了一罐黃色醬料瓶，笑稱這是「必勝客的新年禮物」， 不過想打客服反映，卻打了20幾通電話都打不進去！對此，業者表示：「因門市忙碌導致疏失，已經聯繫顧客並提供後續服務。」

