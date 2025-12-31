跨年夜狂歡別忘防護！15到24歲梅毒病例上升9%，疾管署推免費快篩

115年起，24歲以下年輕族群，可免費快篩梅毒，30分鐘知道初步結果。（Gemini生成示意圖）

年末跨年、尾牙、派對接連上場，對許多年輕人來說，夜店狂歡、酒酣耳熱後的性行為似乎更自然而然。但是疾管署最新統計，今年全台新增9,072例梅毒，其中15到24歲族群增幅最明顯，比去年同期上升9%，提醒年輕族群，狂歡也要懂得保護自己。

為了降低感染風險並提升篩檢便利性，疾管署從今年7月起，在全國14家醫院推出性傳染病匿名諮詢服務，提供電話、E-mail、LINE@等多元管道，讓民眾可安心諮詢性病知識、篩檢方式或治療建議，對話內容皆嚴格保密。

115年將擴大至79家醫事機構，針對24歲以下年輕族群及學生，提供免費梅毒快速篩檢服務，30分鐘內即可得知初步結果，若檢測呈陽性，還會補助當次掛號及部分就醫費用，方便及早診斷與治療。

疾管署提醒，性傳染病常因症狀輕微或無症狀而延遲就醫，也可能在確診單一疾病後才發現同時感染愛滋或其他性病。只要曾有陰道交、口交或肛交，就有可能感染，尤其在夜店、派對或酒後的性行為，更容易疏忽防護。除了定期篩檢外，全程正確使用保險套搭配水性潤滑液，以及提醒性伴侶同步檢驗治療，都是降低感染的有效方法。

民眾也可透過疾管署愛滋自我篩檢網站訂購試劑，在全國超商取貨，匿名登錄結果還可獲得電子兌換券一張，方便自用或轉贈親友。疾管署強調，性傳染病可預防、可治療，關鍵在於正確防護與定期篩檢，更多資訊可至「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢，或撥打免付費專線1922。



