跨年夜發錢啦！6筆津貼入帳「最高領近10萬」

勞動部勞工保險局今日發放6筆重要津貼，項目包含產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金，以及國民年金保險身心障礙基本保證年金。

關於國民年金保險喪葬給付，勞保局說明請領資格為國民年金加保期間死亡的被保險人，由支出殯葬費者申請。給付金額按被保險人死亡當月之月投保金額一次發給5個月。目前月投保金額為19,761元，因此喪葬給付金額可達98,805元。申請期限為被保險人死亡次日起算5年內。

嘉義市政府宣布推動振興經濟加碼計畫，將普發每位市民現金6000元。市長黃敏惠表示，發放對象須於114年12月8日前設籍且12月24日仍設籍嘉義市。主要發放日期為115年1月24日及25日，上午8時30分至下午4時，市民可憑通知單至指定地點領取。若未能於主要發放日領取，可於1月30日、31日及2月6日、7日至聯合里辦公處補領。

2026年元旦起，政府將實施多項重大政策。生育補助方面，各類社會保險生育給付加上補助，每胎統一給予10萬元，採一站式服務，報戶口時即可辦理。租屋族則有青年婚育協助專案，新婚家庭2年內租金補貼加碼50%，每生1胎再加碼50%。

薪資調整部分，基本工資連續第10年調漲，月薪調升至29,500元，時薪調至196元，預計247萬名勞工受惠。減稅措施包括單身族年收64.4萬以下免稅、雙薪家庭110.8萬免稅、4口之家168.5萬免稅。

國旅補助推出5大方案，最受矚目的是平日住宿獎助，周日至周四連續住宿兩晚，最高補助2000元。文化幣擴大發放，13至22歲青年每人每年可領取1200點，預計超過203萬人受惠。

弱勢照顧方面，低收入戶每人每月加發1000元、中低收入戶加發750元、身障及老人津貼加發500元。大專校院學雜費未來3年不調漲。部分政策仍需視立法院審議115年度中央政府總預算案結果而定。

