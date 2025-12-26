跨年夜直接封神！張惠妹台東開唱倒數 史上最狂卡司全公布

張惠妹將於31日晚間現身台東跨年晚會，與民眾一同迎接2026。聲動娛樂提供／資料照

華語樂壇天后張惠妹（阿妹）今年跨年夜坐鎮家鄉，領軍「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，繼日前曝光「范曉萱×持修」夢幻同框後，主辦單位今（26日）再加碼公布「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」兩組限定合作，卡司一字排開堪稱三金陣容。

張惠妹為感謝台東縣政府長期支持，登高一呼號召10組出身台東或與台東淵源深厚的歌王歌后齊聚家鄉，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，將在海風與浪聲中陪伴數萬民眾迎接2026年第一道曙光。

葛西瓦將於31日晚間現身台東跨年晚會，。臺東縣政府提供

其中最受矚目的嘻哈彩蛋，莫過於葛仲珊與李英宏的首次同台合作。葛仲珊直言，李英宏是「很有想法、也很懂得帶動現場氣氛的人」，想到能在跨年夜合體就感到興奮不已。兩人過去曾有幕後合作經驗，李英宏也曾擔任她MV的導演，這回從「合拍」走向「合唱」，被視為跨年夜最炸的驚喜之一。

暌違9年推出全新專輯《soul.food 靈食》的葛仲珊，也預告將在台東跨年舞台首度演唱多首新作；而她與李英宏皆於近期發表新專輯，又是首次同台演出，雙方已閉關投入排練，並為舞台準備「特別串接」，合作曲目更被列為最高機密，預期將擦出高度驚喜的音樂火花。

葛仲珊將於31日晚間現身台東跨年晚會。臺東縣政府提供

李英宏則坦言，首次與葛仲珊同台既新鮮又期待，並透露曲目是特別為台東與跨年夜挑選，「既然是跨年，除了熱鬧，也要大吉利」，希望在迎向新年的時刻，把最好的能量帶給觀眾。他也分享自己日前到台東創作，寫下一首與台東有關的新歌，預計於2026年2月發表，並大讚東海岸風景迷人，更不藏私分享藍蜻蜓、阿鋐炸雞等私房美食。

另一組話題組合「葛西瓦×玖壹壹」同樣備受期待。玖壹壹表示，過去雖曾在音樂節多次合作，但這次能登上阿妹主辦的跨年舞台仍格外興奮，合作將以組曲形式呈現，並重新改編〈嘎勒阿勒〉限定版本，團員也賣關子直呼「一定要好好期待」。

玖壹壹將於31日晚間現身台東跨年晚會。臺東縣政府提供

此外，年末耶誕假期期間，台東交通意外成為討論焦點。由張惠妹領銜錄製的台東交通口播悄悄上線，旅客驚喜發現，A-Lin、范曉萱、持修、葛西瓦、玖壹壹、李英宏、葛仲珊等東跨卡司全數參與，從機上廣播到台東火車站內都能聽到三金歌手的聲音，被網友盛讚是「年終最大聲音彩蛋」。

張惠妹今年跨年夜回到家鄉台東開唱，近日更驚喜化身空服員，親自錄製機上廣播向旅客喊話：「我們12月31號跨年見！」為即將到來的東跨之夜提前暖身，也為2026台東跨年寫下最具代表性的開場。



