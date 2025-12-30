跨年夜維安戒備 陳其邁：千名警力網格部署 捷運維安升級

台北市發生隨機攻擊事件後，高雄市全面提升跨年及大型活動維安等級，昨天啟動相關實兵演練。高雄市長陳其邁今天(30日)表示，高雄市府預計在跨年夜出動千名警力巡邏，並採用網格部署，在捷運站等重要交通路口，也會採用更嚴格的標準監看是否有可疑人員，全力應變，維安務必滴水不漏。

台北市日前發生隨機攻擊事件，震驚社會，全台各地的跨年及大型活動也提高維安等級。

高雄市長陳其邁30日出席市政會議前受訪時表示，高雄市府日前啟動相關實兵演練，預計跨年夜將出動超過千名的警力部署，確保參與活動平安順利進行。陳其邁說：『(原音)包括未來在整個場域的部署，人力也會超過上千人，其中包括在不定時利用優勢警力進行巡邏，另外也在整個活動進行的時候，採用網格部署，我們希望能夠及早就整個事件的預防、監管，以及事後發生的應變。』

廣告 廣告

陳其邁也指出，由於跨年活動預估來往人數將超過20萬人左右，在通勤路線部份，尤其捷運站等重要交通路口，將加強與捷運公司聯繫，採用更嚴格的標準來監看是否有可疑人員，配合捷運警察隊定期的盤查，若有人員受傷，也必須確保相關醫院的救治與整個場域安全的維護，都要做到滴水不漏。

陳其邁並說，因跨年活動人潮眾多，一旦發生突發事件，活動主持人用廣播或麥克風等方式說明可能無法達到效果，所以市府在大型螢幕顯示器中配置重要的文字訊息或疏散等相關資訊，務必請市民朋友全力配合現場警方的指揮。

陳其邁強調，跨年夜市府同仁，尤其高雄市警察局長林炎田將親自坐鎮指揮，協調相關應變事宜，而之後的元旦活動，警力部署與市府各局處的治安維護工作，也仍會提高到最高等級，全力應變。(編輯：陳士廉)