跨年夜舊緣復燃？3個星座「和前任重新產生連結」，心軟前先想清楚！

跨年夜倒數，有人期待新的開始，也有人在這個時間點收到熟悉的名字。隨著12月水逆疊加天蠍滿月，有3個星座在這段期間，特別容易接到前任的聯絡，是否再續前緣，各自面臨不同抉擇。

巨蟹座

跨年這類充滿儀式感的時刻，容易勾起過往回憶。對細節記憶深刻的巨蟹，即使分手後保持距離，仍可能因為前任的再次聯絡，而忍不住勾起舊情。至於要不要回應對方的示好，關鍵在於回頭檢視當初分開的原因，確認問題是否已得到解決。

天蠍座

天蠍被冥王星加持情感宮，情感投入深、態度明確，分手時往往相當果斷，但一旦選擇回頭，情緒表達也同樣強烈。當前任再度示好，是否繼續互動，取決於雙方能否針對相處界線與期待進行溝通。

天秤座

天秤受到金星守護，天生的優雅與成熟讓人惦念，對方回頭往往是「終於懂了你的好」。但是否接受復合，仍需觀察對方是否帶著實際行動與改變，而不只是情緒表達。

跨年將近，對部分人來說，這段時間不只是在迎接新開始，也可能再次面對舊關係的出現。是否回頭、是否回應，最終仍取決於當下的選擇。

