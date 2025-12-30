跨年夜藏著無形「寂寞感」？心理師列「3個實用建議」溫柔照顧自己

2025跨年夜即將到來，你是否也曾在跨年夜的熱鬧之中，感受到一種無形的寂寞感？其實，跨年夜的孤單不必急著消除，而是值得被理解與溫柔對待。有時，安靜地陪伴自己，本身就是一種重要的成長。若能在當下多一點自我理解與照顧，心情往往也能慢慢穩定下來。







年末情緒波動明顯



隨著2025年即將步入尾聲，社群平台上也不斷出現聚會、煙火與祝福畫面。年末年初容易引發回顧與比較，當現況與心中期待出現落差，或處於人生轉換階段，如學業、工作或人際關係改變時，情緒波動往往更明顯。

衛生福利部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達表示，孤單感並不一定來自「身邊沒有人」，而是當內在情感需求未被滿足或缺乏連結時出現，這樣的感受不代表心理脆弱，也不等於有心理疾病，而是人在面對時間轉換與情感需求時的自然反應。





3個心理照顧建議



黃裕達提到，在跨年這類象徵性強烈的時刻，人們容易放大對關係、成就與未來的期待，使情緒更加敏感，若能在當下多一點自我理解與照顧，心情往往能逐漸穩定，他也提供3個實用的心理照顧建議，幫助民眾平安且安心地度過跨年夜。

1. 允許自己的感受，不必勉強自己要快樂

社會常將跨年與快樂劃上等號，卻忽略每個人的狀態不同。若感到平靜、低落或孤單，都是可以被理解的情緒反應。過度責怪自己「怎麼不開心」，反而容易增加心理負擔。建議可以對自己說：「我現在有這樣的感受，是可以被接納的」，當情緒被允許，內在壓力便能逐漸緩解。

2. 減少相互的比較，找回屬於自己的節奏

跨年期間大量社群動態，容易讓人不自覺比較自己與他人，進而產生失落感。建議可降低滑社群的頻率，把注意力拉回自身感受與需求，例如聽音樂、閱讀、看熟悉的影片，或早點休息。跨年不需要符合他人的期待，適合自己的方式，就是最好的選擇。

3. 小小陪伴與連結，幫助穩定自己的情緒

陪伴不一定來自大型聚會，也不需要很多人。可以為自己準備一杯熱飲、寫下今年曾努力走過的一件事，或傳訊息關心一位信任的人。這些微小卻具體的行動，也讓人感受到與世界的連結。





安靜陪伴自己是重要的成長



衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，跨年夜的孤單感不必急著消除，而是值得被理解與溫柔對待，有時安靜陪伴自己也是重要的成長。新的一年不必追求完美，只要慢慢照顧自己的感受，心就能逐漸安穩，即使此刻孤單也不代表缺乏連結，願每一個跨年夜，我們都能帶著對自己的善意，迎向嶄新的開始。

